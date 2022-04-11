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    EkonomiAraba alım-satımında yeni dönem! Tamamen değişiyor, tarih verildi
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    Araba alım-satımında yeni dönem! Tamamen değişiyor, tarih verildi

    Araba piyasası ile ilgili son dakika açıklaması! Araba alıp satacak herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Tarih verilerek detaylar paylaşıldı: Büyük değişiklik yaşanacak. Pandemi döneminde hızlanan teknoloji kullanımı araç alım satımı için de yeni dönemin kapılarını araladı. Geçtiğimiz 2 yılda otomotiv sektöründe denenen online satış uygulamasını hem yetkili satıcılar hemde kullanıcılar sevdi. Yerli otomobil Togg'da da araç alım satımı için online satış döneminin geçerli olması beklenirken, uygulamanın yıllara sari bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor.

    11.04.2022 - 09:43 |
    Araba alım-satımında yeni dönem! Tamamen değişiyor, tarih verildi

    Otomotiv sektöründe online satış döneminin 5 yıl içinde başlaması bekleniyor. Böylece şaşalı plaza dönemi kapanacak. Otomobil satışı internet ortamında yapılacak. Bayiler araç teslim noktasına dönüşecek

    Sabah'tan Ufuk Sandık'ın bugünkü köşesinden aktardığına göre;Türkiye, otomotiv sektöründe en büyük showroom yatırımı yapan ülkelerin başında geliyor. Türkiye genelinde yapılan tesis ve plazalar için harcanan paranın milyar doları bulduğu hesaplanıyor. Ancak şaşalı plaza döneminin sonuna gelindiği konuşuluyor.
    Pandemi ile birlikte otomotiv sektöründe online satış denendi. Hem yetkili satıcılar hem de tüketiciler showroom'a gitmeden otomobil satın alma deneyimini sevdi.

    Yetkili satıcıları bir çatı altına toplayan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) yaptırdığı bir anket, otomotiv sektörünün online satışa hazır olduğunu ortaya koydu. Ipsos tarafından OYDER için yapılan araştırmaya; 20 farklı otomobil markasını Türkiye'nin tüm bölgelerinde yetkili satıcı olarak temsil eden 202 şirketin sahibi, ortağı ve profesyonel yöneticisi katıldı.

    Satıcıların yüzde 24'ü, online bayiliklerin ülkemizde beş yıl içinde yaygınlaşacağını düşünürken, yüzde 42'si 5-10 yıl içinde, yüzde 26'sı ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer alacağını düşünüyor. Hayata geçeceğinden emin değilim diyenlerin oranı ise yüzde 7. Markalardan teklif ve destek gelmesi durumunda yetkili satıcıların yüzde 46'sı, online bayiliği tercih edeceğini yansıtırken, tercih etmeyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 23.

    Ankete katılan yetkili satıcılar otomobil satışının internet ortamında online alarak gerçekleşeceğini, bayiliklerin araç teslim noktasına dönüşeceğini düşünüyor.

    OYDER Başkanı Turgay Mersin, 2021'i kapsayan araştırmanın yetkili satıcı ağının mevcut durumunu ve gelecek vizyonunu ortaya koyması açısından önemli olduğunu söyledi. Mersin, "Ayrıca otomotiv sektörünün geleceğine bakış ile sonraki nesillerin sektör hakkındaki görüşlerini anlamak için önemli verilere sahip olduk" dedi.

    TESLA BAŞLATTI

    Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, otomotivde online satışı başlatan marka olarak öne çıkıyor. Tesla'nın yetkili satıcı sistemi ve showroom'ları yok. Müşteriler alışveriş merkezlerindeki küçük mağazalardaki Tesla merkezlerinde modelleri yakından görebiliyor.

    TOGG UYGULAYACAK

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'da da bayilik sisteminin olması beklenmiyor. Otomotiv dünyasındaki yeni döneme uygun olarak TOGG otomobillerin de online olarak satılması planlanıyor.

    OTONOM SÜRÜŞE 10 YIL VAR

    Yetkili satıcıların yüzde 11'i, otonom araçların ülkemizde beş yıl içinde yer alacağını öngörürken, yüzde 31'i 5-10 yıl içinde, yüzde 47'si ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer almasını beklediklerini dile getiriyor. Hayata geçeceğinden emin değilim diyenlerin oranı ise yüzde 11'de kalıyor.

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