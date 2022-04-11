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    Türkiye ihracatta yükselmeye devam ediyor

    Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamlarına ulaştığını söyleyen ve Türkiye’nin hububat sektörü ile ilgili ihracatını değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Bu yılın ilk üç ayında hububat sektörü olarak, ihracatımız yüzde 40,35 artışla 2.832.728 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz ihracatta yükselmeye devam ediyor. Bu yılın devamında da güçlü performansın süreceğine ve yeni rekorların kırılacağına inanıyoruz” dedi.

    11.04.2022 - 10:28 | | İHA
    Türkiye ihracatta yükselmeye devam ediyor

    Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamlarına ulaştığını söyleyen ve Türkiye’nin hububat sektörü ile ilgili ihracatını değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Bu yılın ilk üç ayında hububat sektörü olarak, ihracatımız yüzde 40,35 artışla 2.832.728 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz ihracatta yükselmeye devam ediyor. Bu yılın devamında da güçlü performansın süreceğine ve yeni rekorların kırılacağına inanıyoruz” dedi.

    3 AYDA 2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Hububat sektörünün ocak-mart ayı olmak üzere 3 aylık ihracatını değerlendiren Başkan Haluk Okutur şunları söyledi: "Hububat sektörü olarak, ihracatımız yüzde 40,35 artışla 2.832.728 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüz, geçen yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koymayı başardı.”

    İHBİR olarak yakalamış oldukları başarılı ivmeyi her ay artırdıklarını ve hedeflerine de fazlasıyla ulaştıklarını ifade eden Okutur, “Pandemi ve dünya genelinde yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen ocak-mart aylarını kapsayan 3 aylık dönemde, yüzde 20,03 artışla 771.579 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Ülkemizin de hedeflediği rakamlara kavuşmasında büyük bir özen ve dikkatle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

    “ÜLKEMİZ ÖNEMLİ PAZARLARA İHRACAT YAPMAYA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR”

     Ürün ve ülke bazında artışlarla ilgili rakamları değerlendiren Okutur en fazla ihracatın kakaolu mamullerde olduğunu kaydederek sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemiz, önemli pazarlara ihracat yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Mart ayında en çok ihracat yapılan ülkelere baktığımızda ABD’ye ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,65, Irak’a ihracatımız yüzde 25,71, Birleşik Krallık’a ihracatımız yüzde 34,69 ve Hindistan’a ihracatımız yüzde 784,95 değer bazında artış gösterirken; ürün bazında ihracatımızda; şeker ve şekerli mamuller ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,47 artışla 55.097 milyon dolar, pastacılık ürünleri ihracatı yüzde 2,35 artışla 49.392 milyon dolar, kakaolu mamuller ihracatı yüzde 20,67 artışla 37,938 milyon dolar ve diğer gıda müstahzarları yüzde 7,49 artışla 54.413 milyon dolar ile değer bazında önemli artış gösterdi.”

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