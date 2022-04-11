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    EkonomiEnflasyonla ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu
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    Enflasyonla ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için çabaladıklarını belirterek ''Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz'' dedi. Bakan Nebati, enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceklerini de söyledi.

    11.04.2022 - 14:47 | | İHA
    Enflasyonla ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin'de iş dünyası buluşmasında konuştu.

    ''ENFLASYONDAKİ ARTIŞ GEÇİCİ''

    ''Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için çabalıyoruz'' diye Bakan Nebati, enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

    ''YIL SONUNDA MAKUL SEVİYEYE GETİRECEĞİZ''

    Stokçuluğa izin vermediklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını da belirten Nebati, ''Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz'' dedi.

     

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