Yurt dışına çıkış harcına zam geldi!
Yurt dışına çıkış harcına son dakika zam kararı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 2021 yılında 50 lira olarak satılan yurt dışına çıkış harcı yeniden değerlenme oranıyla 150 lira oldu.
18.03.2022 - 02:11 |
Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurtdışına çıkış yapan yolculardan tahsil edilen çıkış başına 50 lira harç bedeli 150 lira oldu.
Resmi Gazete’deki kararda şu ifadeler kullanıldı:
8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.