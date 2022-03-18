°
Şehir seçiniz
    BİST2.1342.14EURO16.340.13USD14.700.04ALTIN917.931.46
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiYurt dışına çıkış harcına zam geldi!
    HaberlerEkonomi Haberleri Yurt dışına çıkış harcına zam geldi!
    ABONE OL

    Yurt dışına çıkış harcına zam geldi!

    Yurt dışına çıkış harcına son dakika zam kararı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 2021 yılında 50 lira olarak satılan yurt dışına çıkış harcı yeniden değerlenme oranıyla 150 lira oldu.

    18.03.2022 - 02:11 |
    Yurt dışına çıkış harcına zam geldi!

    Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurtdışına çıkış yapan yolculardan tahsil edilen çıkış başına 50 lira harç bedeli 150 lira oldu.

    Resmi Gazete’deki kararda şu ifadeler kullanıldı:

    8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

    GÜNCEL HABERLER

    Yurt dışına çıkış harcına zam geldi!

    Yurt dışına çıkış harcına zam geldi!

    Bakan Soylu: PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi

    Bakan Soylu: PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi

    Valilikten Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu!

    Valilikten Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yurt dışına çıkış harcına zam geldi!

    Yurt dışına çıkış harcına zam geldi!

    Sıradaki Haber
    Bakan Soylu: PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi

    Bakan Soylu: PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi

    Sıradaki Haber
    Maaşlara ek ödeme kararı! 'Hayırlı olsun' dedi ve müjdeyi verdi, her ay artık...

    Maaşlara ek ödeme kararı! 'Hayırlı olsun' dedi ve müjdeyi verdi, her ay artık...

    Sıradaki Haber
    Biden bu kez Putin’i “haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi

    Biden bu kez Putin’i “haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi

    Sıradaki Haber