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MHP’li vekil ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 kişi öldü, 7 yaralı

11.10.2026 - 19:39Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

MHP’li vekil ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 kişi öldü, 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta MHP’li milletvekili ve il başkanının bulunduğu konvoyda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Afşin-Elbistan kara yolunda meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonette bulunan Samet Özdemir'in (16) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan Milletvekili Karakoç, Afşin Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Karakoç’un buradan da hava ambulansı ile Ankara’ya nakledilmesi bekleniyor.

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