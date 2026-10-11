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Ekim güneşi deniz keyfini uzattı! Sahillere akın ettiler

11.10.2026 - 20:22Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Ekim güneşi deniz keyfini uzattı! Sahillere akın ettiler

Yaz mevsimini aratmayan havanın etkili olduğu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar denize girerek güneşli günlerin tadını çıkardı.

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Aydın’ın turizm merkezi Kuşadası’nda Ekim ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 24 dereceye yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar denize girdi. Güneşli havanın etkisiyle sahillerde hareketlilik yaşandı.

Bazı vatandaşlar denizde yüzerken bazıları da kumsalda güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı. Ekim ayının ortasında denize giren vatandaşlar, Kuşadası sahillerinde yaz mevsimini aratmayan görüntüler oluşturdu. Sıcak havanın tadını çıkaranlar, deniz ve güneş keyfini sürdürdü.

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