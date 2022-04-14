°
Şehir seçiniz
    BİST2.4660.23EURO15.990.49USD14.610.16ALTIN925.23-0.33
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiYasak yarın başlıyor! Bakanlık açıkladı, 5 ay boyunca yapılamayacak
    HaberlerEkonomi Haberleri Yasak yarın başlıyor! Bakanlık açıkladı, 5 ay boyunca yapılamayacak
    ABONE OL

    Yasak yarın başlıyor! Bakanlık açıkladı, 5 ay boyunca yapılamayacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021-2022 balık av sezonunun tüm denizlerde 15 Nisan tarihi itibarıyla sona ereceğini açıkladı. Yeni balık av sezonu Akdeniz’de 15 Eylül, diğer tüm denizlerde ise 1 Eylül’de başlayacak.

    14.04.2022 - 12:03 |
    Yasak yarın başlıyor! Bakanlık açıkladı, 5 ay boyunca yapılamayacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden balık av sezonlarının kapanış ve açılış tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre 2021-2022 balık av sezonu yasağı, gırgır ve trol av araçları ile avcılık (endüstriyel avcılık) yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde yarın başlayacak.

    Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül’de, Akdeniz'de ise 15 Eylül’de başlayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf olacak ve yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.

    Yasak sezonda gerek küçük ölçekli balıkçılardan gelen balıklarla gerekse yetiştiriciliği yapılan çiftlik balıkları ile yaz sezonu boyunca vatandaşların balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunduğu vurgulanan açıklamada, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önemli olduğu belirtildi.

    Arabası olanlara 'borç' tuzağı! Çok sayıda vatandaş bunu paylaşmaya başladı, kredi kartıyla...
    İlgili Haber
    Arabası olanlara 'borç' tuzağı! Çok sayıda vatandaş bunu paylaşmaya başladı, kredi kartıyla...
    Dünyanın en büyük şehri kapandı! Flaş uyarı: Yeni kriz patlak verecek
    İlgili Haber
    Dünyanın en büyük şehri kapandı! Flaş uyarı: Yeni kriz patlak verecek
    Süt üretim verileri açıklandı! Toplanan miktar arttı
    İlgili Haber
    Süt üretim verileri açıklandı! Toplanan miktar arttı
    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 41 yıl sonra bir ilk! Yeni rekor tahmini! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    İlgili Haber
    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 41 yıl sonra bir ilk! Yeni rekor tahmini! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Ersoy: 124 türbenin, ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz

    Bakan Ersoy: 124 türbenin, ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz

    Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

    Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

    Yüksek Hızlı Tren ile ilgili flaş geliş! Yarın başlıyor...

    Yüksek Hızlı Tren ile ilgili flaş geliş! Yarın başlıyor...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

    Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

    Sıradaki Haber
    Yüksek Hızlı Tren ile ilgili flaş geliş! Yarın başlıyor...

    Yüksek Hızlı Tren ile ilgili flaş geliş! Yarın başlıyor...

    Sıradaki Haber
    İstanbul'dan güzel haber! İl Sağlık Müdürü Memişoğlu açıkladı: En düşük vaka sayısına ulaşıldı

    İstanbul'dan güzel haber! İl Sağlık Müdürü Memişoğlu açıkladı: En düşük vaka sayısına ulaşıldı

    Sıradaki Haber
    KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır?

    KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber