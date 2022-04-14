Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 41 yıl sonra bir ilk! Yeni rekor tahmini! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın fiyatlarının her geçen gün arttığına dikkati çeken İslam Memiş, “Senin bir yıl içinde elindeki 10 gram altının, 15 gram oldu mu? Sen ona bak. Bir yıl içinde gram altın 800 lira oldu, 1000 lira oldu senin ilgilendirmez. Geçen yıl nasıl 500 liraydı, ondan önceki yıl nasıl 400 liraydı, ondan önce nasıl 300 liraydı...