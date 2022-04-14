Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 41 yıl sonra bir ilk! Yeni rekor tahmini! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında yeni rekor geliyor. Uzmanlardan peş peşe altın fiyatlarıyla ilgili tahminler geldi. Bugüne 1977 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1972 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1971 dolar, en yüksek ise 1980 dolar seviyeleri görüldü. Bu gelişmeyle birlikte ons altın fiyatı 1 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi. Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz güne 923 liradan başlayan gram altın 929 liraya yükseldikten sonra 928 liradan kapandı. Bugüne 928 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 926 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 925 lira, en yüksek ise 929 lira seviyeleri görüldü. Piyasa uzmanları ise altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe rekor tahminlerinde bulundu. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Altın piyasasında gözler ABD’de açıklanan verilerde olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında politika faizini 50 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluştursa da küresel çapta artan enflasyonist eğilim yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor.
ABD ENFLASYONU SONRASI ONS ALTIN TIRMANIŞA GEÇTİ
Salı günü ABD’de mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.5 seviyesine yükselerek 41 yılın zirvesine ulaştı. Enflasyonun rekor kırması sonrası ons altının fiyatı 1978 dolara çıktı.
Çarşamba günü de kazançlarını artıran ons altın 1981 doları gördükten sonra 1977 dolardan kapandı.
ONS ALTIN 1 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ
Bugüne 1977 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1972 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1971 dolar, en yüksek ise 1980 dolar seviyeleri görüldü. Bu gelişmeyle birlikte ons altın fiyatı 1 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi.
GRAM ALTIN DÜŞÜYOR
Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz güne 923 liradan başlayan gram altın 929 liraya yükseldikten sonra 928 liradan kapandı.
Bugüne 928 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 926 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 925 lira, en yüksek ise 929 lira seviyeleri görüldü.
Para ve ekonomi piyasaları uzmanı İslam Memiş, döviz, altın, gümüş yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulunurken, ev alacaklara da kritik bir uyarıda bulundu.
Altın fiyatlarının her geçen gün arttığına dikkati çeken İslam Memiş, “Senin bir yıl içinde elindeki 10 gram altının, 15 gram oldu mu? Sen ona bak. Bir yıl içinde gram altın 800 lira oldu, 1000 lira oldu senin ilgilendirmez. Geçen yıl nasıl 500 liraydı, ondan önceki yıl nasıl 400 liraydı, ondan önce nasıl 300 liraydı...
Altın fiyatları gram bazında düşmez. Bugün 900 lirayı konuşuyorsun, seneye 1500 lirayı konuşacaksın, ondan sonra 2000 lirayı konuşacaksın, ondan sonra 3000 lirayı konuşacaksın. Nefesini boşuna tüketme, elindeki miktarı artır, 10 bin dolarım 15 bin dolar oldu mu? 10 gramım 20 gram oldu mu? Fiyatla değil miktarla işiniz olsun, ben bunu söylüyorum” dedi.
“BUNU YAPAN KAZANMADI, KUMAR OYNADI”
Kaldıraçlı işlemlerin bir kumar ve balon olduğunu söyleyen Memiş, “Sosyal medyadaki bilgileri alıp kendini çok akıllı zannetmek ve hemen al-sata başlamak, bittin mahvoldun ve kazanmadın. Kim ben kazandım diyorsa emin olun yalan. Kaldıraçlı işlemler kumardır” ifadelerini kullandı.
Yatırımcılara uzun vadeli yatırım tavsiyesinde bulunan Memiş, şunları söyledi: “Gram altın geçen yıl 500 liraydı, bugün bin lira, bir kilo altında 500 bin lira para kazanmışsın. Ne yaptın biliyor musun, hiçbir şey yapmadın, aldın ve kenara koydun.
Peki ben oyuncuyum diyen insanlar ne yaptı biliyor musunuz? Gezmedi, tozmadı, yatmadı, uyumadı ve bu hayatın tadını alamadı, hayatı kendine par aile zindan etti. Paranın esiri oldu, paranın kölesi oldu. Telefonla yattı, telefonla kalktı. Bu çok yanlış bir şey.
Ben bu arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum; mutlaka uzun vadeli bir yatırımcı olun, mutlaka miktara odaklanın, neye yatırım yaparsanız yapın; bu sizin tamamen kişisel tercihiniz döviz olabilir, altın olabilir kripto para olabilir. Adı mutlaka uzun vadeli olmalıdır.”
“ALTINDA YENİ REKORLAR GÖRECEĞİZ”
“Altın gümüş ve döviz kurlarının yukarı yönlü devam edeceğini tahmin ediyorum” diyen Memiş, “Yıl içinde yeni rekorlar göreceğiz, benim beklentim o yönde! Mesela gram altının 1450 lira seviyesine gelmesini bekliyorum, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesine geleceğini bekliyorum. Döviz kurlarında yukarı yönlü ataklar olacağını göreceğiz” ifadelerine yer verdi.
İslam Memiş, kısa vadede dalgalanma uyarısında bulunarak, “Bütün merkez bankaları kendi paralarını kontrol etmek için yeni bir sistem kurdu ve resmi olarak bunu açıklamadılar; sabit kur politikası, bunu uyguluyorlar. Biz bunu görebiliyoruz rakamsal değerlerden ve piyasalardan” dedi.
“PARANIZ VARSA EV ALIN
Altın, gümüş, döviz ile ev alma arasında kalanlara da tavsiyede bulunan Memiş, şunları söyledi: “’Benim param hazır, satın alacağım ev hazır; acaba hazır paramla altın alsam, döviz alsam, gümüş alsam biraz daha değer kazansa da sonra mı ev alsam?’ sorusu çok geliyor. Hayır.
Eğer paranız hazır ise bence hemen ev almayı ihmal etmeyin. Gelecek yıl ve gelecek yıllarda kesinlikle emlak fiyatlarının düşeceğini beklemek gibi bir yanılgı içine girmeyelim.”
ALTINDA YENİ REKOR MU GELİYOR?
Altın fiyatları için tahminler araştırılırken Wall Street analistlerinden çarpıcı bir tahmin yapıldı. Analistler yakın vadede altın üzerinde düşüş öngörmediğini ve bu hafta daha yüksek fiyatlar beklediklerini dile getirdi.
Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, “Altının daha yüksek hareket edebileceğine inanıyorum. Altın hala 1890 ile 1950 dolar arasında tutuluyor, ancak daha sonra test edilecek yukarı yönü giderek daha fazla tercih ediyorum” dedi.
Equiti Capital’in piyasa analisti David Madden ise, altının geçen hafta karşılaştığı durum göz önüne alındığında, fiyatların bu hafta ons başına 1960 dolara kadar yükselmesini beklediğini söyledi. Ancak Madden, yakında bir kopuş görmeyi beklemediğini de sözlerine ekledi.
Altının ons başına 2000 dolara geri dönmesi için, Rusya’nın Ukrayna ile savaşında büyük bir tırmanma olması gerektiğini belirtti. Rusya’nın Avrupa’nın petrol ve gaz arzını tehdit etmesi durumunda önemli jeopolitik belirsizliğin hisse senetlerini aşağı ve enerji fiyatlarını yukarı çekebileceğini kaydeden Madden, “Hisse senetleri düşerse, yatırımcılar çabucak sağlam bir şey tutmak isteyecek ve bu da altın fiyatlarını rekor seviyelere geri çekecek” ifadelerini kullandı.
ALTINDA İKİ SENARYO
Yükseltecek faktörler: Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.
Düşürecek faktörler: Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir. Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.
BANKALAR TAHMİNLERDE BULUNDU
Dünya'da yer alan habere göre, piyasaların takip ettiği Fed tutanakları, bilanço daraltımına mayıs ayında başlanmasının uygun olacağı yönünde genel olarak anlaşma sağlandığını gösterdi. Birkaç üye; savaşın enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin, aşağı yönlü büyüme risklerinden daha önemli olduğuna karar vererek 50 baz puan faiz artışı beklentisini güçlendirdi.
Ancak ons altın, tutanaklarda daha şahin bir ton öne çıkmasına rağmen 1.920-1.930 bandı arasındaki seyrini korudu. Analistler, şahin Fed’e rağmen fiyatların burada kalabilmesinin teknik avantaj sağladığını söylüyor.Commerzbank analistleri, “Doların sağlam duruşu ve yüksek reel faiz oranları, şu anda altında yükselişi engelliyor. Yine de artan reel faiz oranlarına rağmen altının yerini koruması güç göstergesidir” diyor.
ANZ Bank da “Jeopolitiğin piyasaya hakim olması nedeniyle güçlü doların etkisi azalacak. Altının yıl boyunca 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, jeopolitik riskler muhtemelen kısa vadeli birincil itici güç olacak ve bu, altının bu işlem aralığını 1.900-1.950 dolarda tutacak. Analist, fiyatların buradan muhtemelen 1.975 dolara bile gidebileceğini belirtiyor.
Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.
Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.
Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir.