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Çankırı'da feci kaza! 1 kişi öldü, 2 yaralı var

26.10.2026 - 01:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çankırı'da feci kaza! 1 kişi öldü, 2 yaralı var

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Kızılırmak-Çankırı kara yolun Yukarıalagöz köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Can Aydemir (25) idaresindeki 19 AAN 039 plakalı otomobil ile H.G. (42) yönetimindeki 71 ACD 644 plakalı pikap çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolcu A.H. (41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü Aydemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren 2 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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