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    EkonomiArabası olanlara 'borç' tuzağı! Çok sayıda vatandaş bunu paylaşmaya başladı, kredi kartıyla...
    HaberlerEkonomi Haberleri Arabası olanlara 'borç' tuzağı! Çok sayıda vatandaş bunu paylaşmaya başladı, kredi kartıyla...
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    Arabası olanlara 'borç' tuzağı! Çok sayıda vatandaş bunu paylaşmaya başladı, kredi kartıyla...

    Arabası olan milyonlarca kişiyi kapsıyor. Çok sayıda sosyal medya kullanıcı bu mesajı paylaşmaya başladı. Dolandırıcılar bu kez de sahte HGS borcu mesajı göndererek kullanıcıları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Linke tıklayan kullanıcılar sahte HGS sayfasına yönlendiriliyor ve kredi kartıyla borcun ödenmesi isteniyor. Tuzağa düşmeyen kullanıcılar ise sosyal medyada paylaşımlar yaparak bu tarz dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.

    14.04.2022 - 11:45 |
    Arabası olanlara 'borç' tuzağı! Çok sayıda vatandaş bunu paylaşmaya başladı, kredi kartıyla...

    Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler geliştiriyor. Uyanıkların yeni oyunu ‘HGS borcu’ içeren sahte mesajlar oldu. Kullanıcılar, cep telefonlarına gönderilen ‘HGS borcunuz var, linke tıklayarak ödeme yapabilirsiniz’ mesajlarıyla tuzağa çekiliyor.

    KREDİ KARTIYLA BORCUN ÖDENMESİ İSTENİYOR

    Linke tıklayan kullanıcıların sahte HGS sayfasına yönlendiriliyor. Burada T.C. kimlik numarasını araç plakasını yazarak sahte bir borç bakiyesi gösteriliyor ve sonraki sayfada kredi kartıyla borcun ödenmesi isteniyor.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLAR

    Uyanıkların tuzağına düşmeyen bazı kullanıcıların söz konusu tuzağı sosyal medyada paylaşarak bilinç oluşturulmasını sağladı. Sosyal medyada bir çok kullanıcı kendilerine gönderilen sahte HGS mesajlarını paylaştı.

    Arabası olanlara borç tuzağı Çok sayıda vatandaş bunu paylaşmaya başladı, kredi kartıyla...

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