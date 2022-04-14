°
Şehir seçiniz
    BİST2.4660.23EURO15.990.49USD14.610.16ALTIN925.23 -0.33
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiEnflasyona karşı direniyor, fiyatları yüz güldürdü! Yüzde 50...
    HaberlerEkonomi Haberleri Enflasyona karşı direniyor, fiyatları yüz güldürdü! Yüzde 50...
    ABONE OL

    Enflasyona karşı direniyor, fiyatları yüz güldürdü! Yüzde 50...

    Enflasyona karşı direnen tek meyve, fiyatları geçen yıl ile aynı! Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasının karşılandığı Mersin'de yoğun hasat dönemi geride kalmasına rağmen bu dönemde fiyatları ile dikkat çekti. Yaşanan zirai don hadiseleri ve girdi maliyetlerine rağmen diğer meyve ile sebzelerde fiyatlar arttı ancak muz da bir değişiklik olmayarak birinci kalitesi 9, ikinci kalitesinin ise 4,5 TL'den hasat edildiği belirtildi.

    14.04.2022 - 10:22 | | İHA
    Enflasyona karşı direniyor, fiyatları yüz güldürdü! Yüzde 50...

    Ülke genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği Mersin'de, açıkta ve seralarda yoğun hasat dönemi bitti. Yoğun hasat döneminde bu sene geçtiğimiz yıla oranla üretici muzu yüzde 20 daha düşük fiyata sattı. Muzda yoğun hasat döneminin bitmesine rağmen, ara hasatların sürdüğü kentte üretilen diğer meyve ve sebzelerin fiyatları hem çetin geçen kış şartları hem de girdi maliyetleri nedeniyle arttı. Muz da ise durum değişmedi.

    Geçen yıl Nisan aylarında birinci kalite muz 8,5 ile 9 TL arasında alıcı bulurken, bu sene de aynı rakamlardan üreticiden alınması dikkat çekti. Hevenklerin alt sıralarındaki ikinci kalite muz ise üreticiden 4,5 TL'den tüccara giderken, market ve pazarlarda 12 ile 15 TL arasında satışa sunuluyor. Öte yandan ithal edilerek günlerce süren yolculukla Türkiye'ye getirilen muzun kilogram fiyatı ise 25 TL'den satılıyor. Buna karşı, üreticiler de vatandaşlara hem taze ve aromasıyla dikkat çeken hem de fiyatı daha uygun yerli muzu tercih etmeleri çağrısında bulundu.

    Enflasyona karşı direniyor, fiyatları yüz güldürdü Yüzde 50...


    "GEÇTİĞİMİZ YILDA 9 LİRAYDI"

    5 bin metre kare alanda muz yetiştiriciliği yaptığını belirten üretici İrfan Özçalışkan, "Geçtiğimiz yılda fiyat bu aylarda aynı 8,5, 9 liraydı. Fakat geçmiş aylarda 7,8 lira iken bu sene 4, 4.5 liradan gitti. Muz kesim ağırlığı olan günlerinde 4,5 liradan gitti" dedi.

    Enflasyona karşı direniyor, fiyatları yüz güldürdü Yüzde 50...

    İthal muzu yemenin yanlış olduğuna değinen Özçalışkan, "Çünkü 2 ayda bir geminin geldiğini hesap edersek, ilaçla dayanarak geliyor. Bir muzun sararma ömrü 3 gün, 4 gün. Fakat bu ilaçla gemide 3 ay 4 ay bekleyerek geliyor" diye konuştu.

    Enflasyona karşı direniyor, fiyatları yüz güldürdü Yüzde 50...

    "YILLIK GEÇEN SENE DAHA YÜKSEKTİ"

    4 yıldır 12 bin metrekare alanda muz yetiştiriciliği yapan ziraat teknikeri Yaren Demirtaş, "Geçen sene yıllık olarak baktığımızda fiyatlar bu yıla göre daha yüksekti. Ama ay olarak yani bu ay için geçen yıla göre aynı. Ama girdi maliyetimiz çok fazla oldu. Şimdi bizim Akdeniz bölgesinde bir fiyat belirliyorlar hale gidiyorlar, halde ne kadar muz var ona göre belirliyorlar. Diğer sebzelerin yükselip muzun aynı kalmasını inanın biz de neye göre belirlediklerini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Enflasyona karşı direniyor, fiyatları yüz güldürdü Yüzde 50...

    "İTHAL YERİNE YERLİ MUZ YİYİN"

    Vatandaşlara da çağrıda bulunan Demirtaş, "Bir markete gittiklerinde hem yerli hem ithal muz varsa yerli muzu alsınlar. Çünkü biz birinci kalite muzu 9 lira, ikinci kalite muzu 4.5 liradan yani yarı fiyatından veriyoruz. Ama markete giden ya da pazara giden satış ikisi de aynı oluyor. Yani vatandaş neden gidip 25 lira olan ithal muzu alsın. Yani şöyle söyleyeyim bir ülkede çiftçi kalkınmazsa devlet de kalkınmaz. Ricam ithal muz yerine yerli muzu tercih etmeleri" şeklinde konuştu.

    İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tamamen değişiyor, vergisi de arttı, 1 Mayıs...
    İlgili Haber
    İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tamamen değişiyor, vergisi de arttı, 1 Mayıs...
    Türkiye'den fışkırıyor! Dolar yağacak! 20 bin tonluk keşif
    İlgili Haber
    Türkiye'den fışkırıyor! Dolar yağacak! 20 bin tonluk keşif
    Tüm gözler Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararında! İşte piyasanın tahmini
    İlgili Haber
    Tüm gözler Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararında! İşte piyasanın tahmini

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Ersoy: 124 türbenin, ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz

    Bakan Ersoy: 124 türbenin, ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz

    Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

    Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

    Yüksek Hızlı Tren ile ilgili flaş geliş! Yarın başlıyor...

    Yüksek Hızlı Tren ile ilgili flaş geliş! Yarın başlıyor...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

    Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

    Sıradaki Haber
    Yüksek Hızlı Tren ile ilgili flaş geliş! Yarın başlıyor...

    Yüksek Hızlı Tren ile ilgili flaş geliş! Yarın başlıyor...

    Sıradaki Haber
    İstanbul'dan güzel haber! İl Sağlık Müdürü Memişoğlu açıkladı: En düşük vaka sayısına ulaşıldı

    İstanbul'dan güzel haber! İl Sağlık Müdürü Memişoğlu açıkladı: En düşük vaka sayısına ulaşıldı

    Sıradaki Haber
    KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır?

    KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber