Tüm gözler Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararında! İşte piyasanın tahmini

Yurt içi piyasalar, bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Eylül ayında faiz indirim döngüsüne başlayan Merkez Bankası, Eylül’den Aralık ayına kadar 500 baz puan indirerek politika faizini yüzde 19 seviyesinden yüzde 14’e kadar çekmişti. Peki Merkez Bankası faiz değişikliğine gidecek mi? İşte detaylar...

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentileri de yüzde 14 oldu. Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Sefer Şener şu ifadeleri kullanmıştı: "ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınmış kararlar göz önüne alındığında ayrıca küresel çapta enflasyonun geldiği boyut da düşünüldüğünde gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) da faiz kararını değerlendirirken bu yeni gelişmeleri göz önüne alması gerekmektedir.

‘MERKEZ BANKALARINI SIKILAŞMA YÖNÜNDE TEŞVİK ETMEKTEDİR’

Diğer taraftan küresel çaptaki enflasyon gelişmeleri ve dolar endeksinin son 1 haftalık dönemde 100 seviyesini aşması gelişmekte olan ülke merkez bankalarını sıkılaşma yönünde teşvik etmektedir. Aralık ayındaki karar metninde TCMB yeni politikaları 3 ay boyunca izleyeceğini, bu politikalar ışığında aksiyon alacağını belirtmişti. Gelinen noktada 3 aylık süre içerisinde herhangi bir faiz değişikliğine gidilmedi. Enflasyonun mart ayı içerisinde yüzde 61 seviyesini aşması politika faizi ile enflasyon arasındaki makası da oldukça yüksek seviyelere çıkarttı. Aslında bu aşamada Merkez Bankası’nın yeni birtakım aksiyon alması gerekli görülmektedir.

‘FAİZLERİN DEĞİŞMEMESİ MUHTEMEL’

Ancak hükümetin düşük faiz politikası göz önüne alındığında Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısında faizleri değiştirmemesi daha muhtemel gözükmektedir. Diğer taraftan hükümet politika faizini istediği düzeyde tutturabilmektedir. Fakat kredi faizleri enflasyonda göz önünde alınarak bankalar tarafından daha yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Bunları da göz önüne aldığımızda Merkez Bankası’nın yeni bir aksiyon alması şüphesiz piyasalar tarafından yadırganmayacaktır.

Henüz belirlenmiş olan politikaların nihai sonuçları elde edilmediği için TCMB bu haftaki toplantısında da yüksek ihtimalle faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmeyecektir."