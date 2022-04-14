İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tamamen değişiyor, vergisi de arttı, 1 Mayıs...

Türkiye’de online alışverişe ilgi gün geçtikçe artıyor. Özellikle Kovid-19 salgınıyla birlikte tüketicinin hayatında artık vazgeçilmez bir hale gelen online alışverişte, yurt içi alışveriş siteleri kadar yurt dışı siteler de önemli bir seçenek. Yurt dışından tekstilden elektroniğe kadar pek çok ürünü satın almak mümkün. Ancak yurt dışı sitelerden alışverişte ödenen vergide önemli bir değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Mayıs’tan itibaren Avrupa Birliği dışı ülkelerden kargoyla gelecek eşyanın gümrük vergisi yüzde 20’den yüzde 30’a çıkacak. Kargo ile bireysel ithalatta 1500 Euro’luk limit ise 150 euro olacak.

Ticari amaç taşımayan kişisel kullanım amaçlı ürünler, belirlenen kurallarda yurt dışından bireysel olarak ithal edilebiliyor. Bireysel ithalatta kişiler genel itibarıyla internet sitelerinden alışveriş yapıyor. Bu eşyaları hızlı kargo şirketleri getirerek gümrük idaresine beyanda bulunuyor ve bireysel ithalatta tek bir vergi tahsil ediliyor. Buna da tek ve maktu vergi deniyor. Halihazırda, 1500 Euro’ya kadar yapılan bireysel ithalatlarda, eşyanın AB’den gelmesi durumunda yüzde 18, AB dışından gelmesi durumunda ise yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi ödeniyor. İthal edilen eşyanın Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na tabi olması durumunda ise ayrıca yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi alınıyor.

1 MAYIS İTİBARIYLA DEĞİŞİYOR

Peki, 1 Mayıs’tan sonra yurt dışından alışveriş yaparken nasıl bir düzenlemeyle karşılaşacağız? 1 Mayıs itibariyle 150 Euro’ya kadar yapılan bireysel ithalatlarda (ilaç hariç), eşyanın AB dışından gelmesi durumunda yüzde 30 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek. AB’den ithal edilen veya Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na tabi eşyanın ithalatında vergilendirmesinde ise bir değişiklik olmayacak. Değeri 150 Euro ile 1500 Euro arasındaki bireysel ithalatlarda ise, hızlı kargo firmaları aracılığıyla ithalat işlemleri gerçekleştirilecek ve eşyanın ithalinde alınması gereken normal vergiler tahsil edilecek. Düzenlemeyle, posta ve kargo ile gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 1500 Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisi devam edecek.

Pandeminin online alışveriş sitelerindeki satışları artırdığını söyleyen Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı Hakan Uçak, “Bu durum aynı zamanda da bireysel ithalatı artırdı. Yapılan düzenlemenin bireysel ithalatın azaltılmasına yönelik olduğunu söylememiz mümkün. Zira halihazırda 1500 Euro’ya kadar uygulanan maktu vergi sınırı 150 Euro’ya düşürülüyor. Durum böyle olunca eşyanın çeşidine göre değişkenlik göstermekle birlikte, bireysel ithalat yapanların daha fazla vergi ödeyeceği sonucuna ulaşıyoruz” dedi.

YURT DIŞI ALIŞVERİŞ BİRAZ DAHA ZORLAŞACAK'

Yapılan düzenlemeyle yurt dışından alışverişin biraz daha zorlaştığını söyleyen Uçak, “Eşyanın çeşidine göre Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi gibi vergiler ödenecek. Bu durumun da bireysel ithalat yapanlarda vergi yükünü artıracağını düşünüyorum” şeklinde görüş bildirdi

Bireysel ithalatlarda vergi oranlarının belirlenirken, ithal edilecek eşyaların ticari amaçlı ithalatlarında tahsil edilen ortalama vergi oranının dikkate alındığını aktaran Uçak, “Son yıllarda uygulanan ilave gümrük vergilerinin kapsamının genişlemesi nedeniyle, AB dışından yapılan bireysel ithalatlarda uygulanan tek ve maktu verginin yüzde 30 olarak belirlendiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Uçak, "Yeni düzenleme kapsamında yapılacak ithalatlarda öncelikle eşyanın ithalatında bir kısıtlama ve yasaklama olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca 150 Euro’yu aşıp 1500 Euro’yu aşmayan bireysel ithalatlarda, kişilerin normal ithalat vergilerini ödeyeceklerini bilmeleri gerekiyor. Bu nedenle ithal edilecek eşyanın vergilerinin de alışveriş öncesinde dikkate alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Bireysel ithal edilebilecek eşyaların gümrük mevzuatı çerçevesinde belirlendiğini belirten Uçak, “Her ürün hızlı kargo yoluyla ithal edilemiyor. Örneğin ithali yasak olan bir eşya hızlı kargo yoluyla da ithal edilemez. Bu nedenle gümrük mevzuatının izin verdiği eşyalar bireysel ithalata konu edilebiliyor. Kozmetik, takviye edici gıdalar, tütün ve alkol cinsi eşyaların hızlı kargo kapsamında ithaline izin verilmiyor” bilgilerini paylaştı.

'200 EURO FAZLA ÖDEYECEĞİZ'

Halihazırda 1000 Euro değerindeki oyun konsolunu Çin’den almak isteyen birinin, 200 Euro tek ve maktu vergi ile 200 Euro Özel Tüketim Vergisi ödeyerek toplamda 1400 Euro’ya ürünü ithal ettiğini kaydeden Uçak, “Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, 1000 Euro değerindeki oyun konsolunun ithalatında 200 Euro İlave Gümrük Vergisi, 240 Euro Özel Tüketim Vergisi ve 259,20 Euro Katma Değer Vergisi anında ödenecek. İthalde tahsil edilen İlave Gümrük Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi, üzerinden de Katma Değer Vergisi hesaplanıyor. Bu nedenle toplamda 1.699,20 Euro’ya bu eşya ithal edilmiş olacak” açıklamasını yaptı. (Milliyet)