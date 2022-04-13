Şans Topu sonuçları sorgulama: 13 Nisan Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş zamanı! Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli ikramiyenin kazananı oluyor. Çekiliş ise canlı yayında düzenleniyor. İşte, Şans Topu sonucu sorgulama...

13 Nisan ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinin ilki çarşamba akşamı saat 20:30'de gerçekleşti. Çekilişler millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı. Kazandıran numaralar; 11 - 14 - 20 - 24 - 28 + 7 oldu.

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