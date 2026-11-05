 8 dev lastik, 4600 beygir güç Bu kamyon sıradan değil

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Dünyaca ünlü markaların ürettiği yeni kamyon modelleri ilgi çekiyor. 4600 beygir gücündeki dev kamyonun taşıma kapasitesi dikkat çekiyor. Belaruslu üretici BelAZ'ın geliştirdiği 75710 modeli, tek seferde 450 ton taşıyabiliyor ve dünyanın en yüksek kapasiteli maden kamyonları arasında bulunuyor. Normal karayollarında kullanılamayan araç, maden sahalarında kaya ve toprak taşımak üzere tasarlandı.

İKİ MOTORLA 4600 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

Yaklaşık 20,6 metre uzunluğundaki kamyonun genişliği 9,75 metre, yüksekliği 8,17 metre. Boş ağırlığı yaklaşık 360 ton olan araç, tam yüklüyken 800 tonu aşıyor. İki adet 16 silindirli dizel motor toplam 4 bin 600 beygir güç üreterek elektrikli tahrik sistemine enerji sağlıyor; kamyonun azami hızı yaklaşık saatte 64 kilometre.

İKİ AKSTA SEKİZ LASTİK

BelAZ 75710, dört aks yerine iki aks üzerinde toplam sekiz, insan boyundan çok daha büyük lastik kullanıyor. Lastikler aracın ağırlığını taşıyacak şekilde tasarlandı. Yaklaşık 5 bin 600 litre dizel alan yakıt deposuna sahip araç, yüksek yakıt tüketimi nedeniyle yalnızca büyük ölçekli madencilik faaliyetlerinde kullanılıyor.