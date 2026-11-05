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Gündemİstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi? Bugün 5 Kasım Perşembe okul var mı? Bugün okullar açık mı?
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi? Bugün 5 Kasım Perşembe okul var mı? Bugün okullar açık mı?

İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi? Bugün 5 Kasım Perşembe okul var mı? Bugün okullar açık mı?

05.11.2026 - 01:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

İstanbul okullar tatil edilmesi ile ilgili yeni gelişme yaşandı mı? İstanbul'da başlayan sağanak yağış birçok noktada hayatı felç etti. Vatandaş ise 5 Kasım Perşembe günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi? Bugün 5 Kasım Perşembe okul var mı? Bugün okullar açık mı? İşte tüm detaylar...

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1İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi? Bugün 5 Kasım Perşembe okul var mı? Bugün okullar açık mı?

Yoğun yağış, sel, fırtına veya ulaşım güvenliğini etkileyebilecek olağanüstü durumlarda okulların tatil edilmesi ile ilgili tatil kararı gelebiliyor. Bugün de etkili olan kuvvetli yağmur, vatandaşların aklına okullar tatil mi sorusunu getirdi.

2İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi? Bugün 5 Kasım Perşembe okul var mı? Bugün okullar açık mı?

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kuvvetli sağanak yağış ve rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

3İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi? Bugün 5 Kasım Perşembe okul var mı? Bugün okullar açık mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 5 Kasım Perşembe günü için ülke genelinde planlanmış herhangi bir resmi tatil bulunmuyor.

4İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi? Bugün 5 Kasım Perşembe okul var mı? Bugün okullar açık mı?

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Şu ana kadar İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir için il genelini kapsayan bir tatil kararı da açıklanmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal takvim çerçevesinde devam etmesi bekleniyor.

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