Süt üretim verileri açıklandı! Toplanan miktar arttı

TÜİK, şubat ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 4,5, ayran üretimi yüzde 31,5, yoğurt üretimi yüzde 11, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,3 arttı; inek peyniri üretimi yüzde 5, içme sütü üretimi ise yüzde 7,6 azaldı.

Ocak-şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 65,4, ayran üretimi yüzde 30,1 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 8,3, içme sütü üretimi yüzde 8, toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,4 ve yoğurt üretimi yüzde 0,3 azaldı.

Önceki ay 836 bin 987 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ise şubat ayında yüzde 5,7 azalarak 789 bin 180 ton oldu. Önceki ay 132 bin 726 ton olan içme sütü üretimi de şubat ayında yüzde 10,5 azalarak 118 bin 787 ton olarak gerçekleşti.







KÜMES HAYVANCILIĞI ÜRETİMİ

Şubat 2022'de tavuk eti üretimi 180 bin 53 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,56 milyar adet oldu. Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 15,3, tavuk eti üretimi yüzde 13,4, hindi eti üretimi yüzde 5,2 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 arttı.

Ocak-şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 15,5, hindi eti üretimi yüzde 15,2, tavuk eti üretimi yüzde 14,3 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,7 azaldı.

Önceki ay 199 bin 454 ton olan tavuk eti üretimi şubat ayında yüzde 9,7 azalarak 180 bin 53 ton oldu. Önceki ay 1 milyar 672 milyon 232 bin olan tavuk yumurtası üretimi, şubat ayında yüzde 7 azalarak 1 milyar 555 milyon 418 bin adet oldu.