Ödemeler bugün başlıyor! Banka hesaplarınızı hemen kontrol edin, yüz binler bekliyordu...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından açıklamada bulunarak tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını söylemişti. Ödemeler bugün yapılmaya başlandı. Toplamda 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bakan Kirişçi, "Çay prim desteği 188 milyon 486 bin 279 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 89 milyon 90 bin 138 lira, biyolojik mücadele desteği 11 milyon 722 bin 406 lira ve hayvan gen hakları desteği için ise 1 milyon 921 bin 955 lira. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın (Cuma günü) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/MPm0nCrfLu — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 24, 2022

ÇİFTÇİLERE VERİLECEK DESTEKLER DUYURULMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, çiftçiye verilecek 3 desteği duyurmuştu.

Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinde çiftçinin sulama ve enerji maliyetlerini düşürecek adımların yanı sıra verilecek kredi desteği de bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları: "Çiftçilerimize sulama, enerji, kredi konusunda iki müjdemiz var. Ülkemiz tarımını suyla bereketlendirerek barajı ve göleti tamamlanmış tarımsal alanlardaki sulama tesislerini bitirerek milli ekonomiye kazandıracağız. Üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Özellikle açık sistemden kapalı sisteme süratle geçeceğiz.

Ağırlıklı birçok yerde barajlarımız enerji bağlantılı olsa da buralarda sulama sistemlerine geçmenin adımlarını atacağız.Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 53'ü hidroelektrik, rüzgar, geniş, jeotermal kaynaklardan oluşmaktadır. Güneşten elektrik üretimine yönelik çok büyük yatırımlar yaptık. Hangi şehrimize giderseniz gidin güneş enerjisi tarlalarını, çatı üstü sistemlerini görürsünüz.Her ne kadar elektrikte KDV indirimi ile çiftçilerimizin maliyetlerinde azalma sağladıysak da soruna daha kökten çözümler bulmamız gerektiğinin farkındayız.

Özellikle sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını artırmayı planlıyoruz.Ayrıca tüketicilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurabilmelerini kolaylaştırmak için belediye, sanayi tesisleri ve tarımsal sulama abonelerinin iki katına kadar lisanssız üretim tesisi kurabilmelerine imkanlar sağladık.Amacımız her alanda enerji maliyetlerini düşürecek çalışmanın önünü açmaktır.

Bu adımlar Paris İklim Anlaşması kapsamında hayata geçirmemiz gereken yapısal değişimlere katkı sağlayacaktır.Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Çifçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Tüm kurumlarımız bu süreçleri yakından takip ederek neticelendirecektir. Sulama, enerji, kredi konusunda attığımız bu adımların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."