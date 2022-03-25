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    Zam yaptılar! 3000 liradan 7000 liraya çıktı...

    Fırsatçılığın bu kadarı da olmaz diyeceksiniz. Savaştan kaçan Ukraynalı ve Ruslar, Antalya'daki gayrimenkulleri tercih ediyor. İlgi yoğun olunca kira bedelleri 3 katına çıktı. Ev sahipleri ise 1 yıllık kira bedelini peşin ödeyen Rus ve Ukraynalıları tercih eder oldu. Normal şartlarda ev kiralarının 3 bin - 3 bin 500 lira olduğu bölgelerde rakam 7-8 bin liraya çıkarken yerlilere bazı ev sahiplerinin ev vermediği ortaya çıktı. Ayrıca bazı ev sahipleri, savaştan önce satmayı düşündüğü dairelerini ilginin yoğun olması nedeniyle yüksek bedelden kiraya vermeyi tercih ediyor.

    25.03.2022 - 08:49 |
    Zam yaptılar! 3000 liradan 7000 liraya çıktı...

     Fırsatçılığın bu kadarı da olmaz diyeceksiniz. Savaştan kaçan Ukraynalı ve Ruslar, Antalya'daki gayrimenkulleri tercih ediyor. İlgi yoğun olunca kira bedelleri 3 katına çıktı. Ev sahipleri ise 1 yıllık kira bedelini peşin ödeyen Rus ve Ukraynalıları tercih eder oldu. Normal şartlarda ev kiralarının 3 bin - 3 bin 500 lira olduğu bölgelerde rakam 7-8 bin liraya çıkarken yerlilere bazı ev sahiplerinin ev vermediği ortaya çıktı. Ayrıca bazı ev sahipleri, savaştan önce satmayı düşündüğü dairelerini ilginin yoğun olması nedeniyle yüksek bedelden kiraya vermeyi tercih ediyor.

    Turizm kenti Antalya'da 29 bin Rus, 9 bin civarı da Ukraynalı yaşıyor. Her yıl milyonlarcası ise tatil için yine Antalya'yı tercih ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana iki ülkeden kente gelişlerin amacı değişti. Özellikle Ukraynalılar daha güvenli buldukları Türkiye'ye ve sıklıkla tatil için geldikleri Antalya'yı yerleşmek için tercih ediyor. Aileleriyle birlikte gelen Ukraynalıların bir kısmı yakınlarının yanına yerleşirken, geliri yüksek olanlar ise gayrimenkul satın alma ya da kiralamayı tercih ediyor.

    Bu durum Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine de yansıdı. Antalya'da şubat ayında 4 bin 727 konut satışı gerçekleşirken, 1099 konutun yabancılar tarafından satın alındığı açıklandı. Antalya'da şubatta konut satışları bir önceki şubat ayına göre yüzde 27,68 artarak 4 bin 727 ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üzerinde gerçekleşti. İstanbul'dan sonra yabancıların konut alımı için tercih ettiği ikinci il olan Antalya, yüzde 106.2'lik artış yakaladı. 

    KİMLİKLERİNİ GİZLİ TUTUP GÖRÜŞMEK İSTEMİYORLAR

    Kentte yerleşik Rus ve Ukraynalıların çoğunlukta olduğu Konyaaltı ilçesi Hurma ve Arapsuyu bölgelerindeki dairelerin camlarına asılan satılık ya da kiralık ilanlarının sayısının arttığı dikkati çekti. Bu bölgeye alternatif Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde de Rus ve Ukraynalılar daire kiralamak için emlakçılarla görüşüyor. Daireyi kiralayan Ukraynalı ya da Rusların kimliklerini gizli tutup komşularıyla görüşmek istemedikleri de öğrenildi.

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    GAYRİMENKUL SAHİPLERİNİN TERCİHİNDE İLK SIRA YABANCILAR

    Kentte daire ya da müstakil ev kiralayan Rus ya da Ukraynalılar kirayı 1 yıllık peşin ödediği için gayrimenkul sahipleri de ilk sırada onları tercih ediyor. Normal şartlarda ev kiralarının 3 bin - 3 bin 500 lira olduğu bölgelerde rakam 7-8 bin liraya çıkarken yerlilere bazı ev sahiplerinin ev vermediği ortaya çıktı. Ayrıca bazı ev sahipleri, savaştan önce satmayı düşündüğü dairelerini ilginin yoğun olması nedeniyle yüksek bedelden kiraya vermeyi tercih ediyor.

    'BU FİYATI VEREN RUS VE UKRAYNALILAR VAR'

    Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Emlak Komitesi Başkan Yardımcısı Cenk Altun, emlak sektöründe pandemi öncesi ve sonrasının getirdiği rüzgarın şimdilerde savaşla devam ettiğini söyledi. Emlak piyasasının hareketlendiğini anlatan Altun, Savaşla birlikte fiyatlar üzerine koyarak devam ediyor. Ukrayna ve Rusya'dan çok fazla talep var. Bu da emlak fiyatlarının ve kira bedellerinin artışına sebep oluyor. Yerli vatandaş adına üzücü bir durum. Bugün giriş kat bir daireyi 3 bin 500 liraya kiraya vermek istedi mülk sahibi. 'Neden bu kadar yüksek fiyat' diye sorduğumda ise 'Bu fiyatı veren Rus ve Ukraynalılar var' dedi. Lüks semtlerde 90 metrekare daire 1.5 milyon liraya satılırken şimdilerde 3.5- 4 milyon isteniyor" dedi. Yabancıların ilgisinin fiyatları artırdığını belirten Altun, mevcut kiracıların ise ev sahipleri tarafından çıkarılarak, evlerin yabancılara verildiğini sözlerine ekledi. 

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    KİRA BEDELLERİ 3 KATINA ÇIKTI

    Konyaaltı ilçesinde gayrimenkul yatırım uzmanı olarak hizmet veren Serkan Senekçi, 7 yıldır sektör içerisinde olduğunu söyledi. Savaş döneminde çok farklılıklarla karşılaştıklarını belirten Senekçi, Savaş öncesinde de Rus ve Ukraynalıların talepleri vardı. Ancak şu anda ev almak ya da kiralamak için 3-4 katı ilgi arttı. Önceleri günde 2-3 yabancı arardı. Şimdilerde ise 8-10'a çıktı. Arayanlar ilk önce kiralamak istiyor. Çoğunluk bu yönde. Kira fiyatları da 3 katına çıktı. 3 bin liraya verdiğimiz 1+1 evler şu anda 7-8 bin lira" dedi. Senekçi, yabancıların 1 yıllık kira bedelini de peşin verdiğini söyledi.

    YÜZDE 30 ARTIŞ

    Lara bölgesinde emlak danışmanlığı yapan Serkan Şahin de inşaat maliyetlerinin artması nedeniyle yeni dairelerin kısa vadede inşa edilemediğini, bunun arz- talep dengesine yansıdığını söyledi. Yabancıların da Antalya'ya ilgi göstermesinin ardından hem kira hem satın alma bedellerinde artış yaşandığını belirten Şahin, Ukrayna'dan gelen göç, kira ve satış bedellerini yüzde 30 artırdı. 7 bin liraya kiraya verdiğimiz daire şu anda 10 bin lira oldu. Hem de 1 yıllık kira bedeli peşin olmak şartıyla. Bu da mülk sahiplerinin iştahını kabartıyor. Yerli vatandaşa ev bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

    8 KİŞİ 1+1 DAİREYİ TUTMAK İSTEDİ

    Ukraynalı ve Rusların çoğunluğunun, 1 yıl sonra ülkelerine dönmeyi planladığı için ağırlıklı kiralamayı tercih ettiğini anlatan Şahin, 300 Ukraynalı tatilci grubu savaş öncesinde kente gelmiş. Savaş çıkınca ülkelerine dönemediler. Ev kiralamak istediler. Maddi sıkıntıları vardı. 8 kişi 1+1 direyi kiralamak istedi. Bu mümkün değildi. Böyle olaylarla da karşılaşıyoruz" diye konuştu. Kentte konaklama sektöründe hizmet veren Muhammet İnci de rezervasyonların ağırlıklı Rus ve Ukraynalılardan oluştuğunu söyledi. Antalya'ya gelmeye çalışanların da sürekli kendilerini aradığını belirten İnci, "Fiyatlar uygun olduğu için genelde apart otelleri tercih ediyorlar. Bizde yer olmadığı için yakınlarda kiralık ev bulup bulamayacaklarını soruyorlar" dedi

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