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    EkonomiMART 2022 kira artış oranı - Mart TEFE TÜFE 2022 oranına göre Mart 2022 kira artış oranı hesaplama
    HaberlerEkonomi Haberleri MART 2022 kira artış oranı - Mart TEFE TÜFE 2022 oranına göre Mart 2022 kira artış oranı hesaplama
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    MART 2022 kira artış oranı - Mart TEFE TÜFE 2022 oranına göre Mart 2022 kira artış oranı hesaplama

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon şubat ayında yüzde 4.81, yıllık yüzde 54.44 olarak gerçekleşti. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti. Peki, Mart 2022 kira artış oranı ne kadar oldu, TEFE TÜFE yüzde kaç oldu? İşte Mart ayı kira artış oranı 2022…

    03.03.2022 - 11:22 |
    MART 2022 kira artış oranı - Mart TEFE TÜFE 2022 oranına göre Mart 2022 kira artış oranı hesaplama

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK şubat ayı enflasyonunu aylık 4,81 artarken, yıllık bazda ise 54,44'e yükseldi. Peki, TEFE TÜFE'ye göre mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte Mart 2022 kira artış oranı...

    MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 25, 98 artış gerçekleşti. İşte Mart 2022 kira artış oranı …

    KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

    Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

    Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

    MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!

    Konut Kirası: 1.000 Lira

    Mart 2022 Kira Artış Oranı: %25,98

    Mart Ayı Kira Zammı Tutarı: 259, 8TL

     

     

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