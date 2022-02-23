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    EkonomiTOKİ'den kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! 2+1 ve 3+1'lik yeni konut projesi...
    HaberlerEkonomi Haberleri TOKİ'den kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! 2+1 ve 3+1'lik yeni konut projesi...
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    TOKİ'den kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! 2+1 ve 3+1'lik yeni konut projesi...

    Kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 şeklinde 420 konutluk proje yapacak. Projelendirme çalışmaları devam eden yeni yaşam alanının ihalesi kısa bir sürede gerçekleştirilecek.

    23.02.2022 - 12:51 | | İHA
    TOKİ'den kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! 2+1 ve 3+1'lik yeni konut projesi...

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, inşa ettiği 1 milyon 100 bin konutla 500 milyondan fazla vatandaşın sıcak yuvasının mimarı oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız” talimatı doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam eden TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.

    TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyor.

    TOKİden kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı 2+1 ve 3+1lik yeni konut projesi...

    Yeni konut projesiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, İstanbul’da kira öder gibi ev sahibi olacak. Yatay mimariden ödün vermeyen TOKİ, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla hayata geçirecek.

    Proje ile yatay mimarili, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlarıyla yeni bir yaşam alanı oluşacak. Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konuttan oluşan yeni yaşam alanının ihalesi kısa bir sürede gerçekleştirilecek.

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