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    EkonomiÇiftçiye müjde! Alım garantisi geliyor! Düğmeye basıldı
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    Çiftçiye müjde! Alım garantisi geliyor! Düğmeye basıldı

    Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor. Çiftçinin ürettiği ürüne alım garantisi getiriliyor. Buna göre, Türkiye'nin temel ürünlerde vatandaşının ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapması için arka arkaya önlemler devreye sokulacak. Bu kapsamda gelir garantili alım üzerinde duruluyor. Bu sistem ile çiftçi ürününün tümünü satıp satamayacağı, yeteri kadar para kazanıp kazanamayacağını düşünmeyecek. Daha fazla üretimime yönelecek. İşte milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren detaylar...

    25.03.2022 - 07:56 |
    Çiftçiye müjde! Alım garantisi geliyor! Düğmeye basıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tarım politikaları yenilenecek ve Türkiye adeta yerli üretim hamlesi başlatacak. Bu kapsamda garantili alımlar ile üreticinin desteklenmesi ve daha fazla üretmesinin önünün açılması gündemde.

     Tarım ve gıda güvenliği konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip edip anında müdahalelerde bulunuyor. Erdoğan'ın milletvekilleri ve kurmayları ile yaptığı toplantılarda da konu sık sık gündeme geliyor.

    Son yapılan toplantılarda Erdoğan, tarım politikalarının yenilenmesi konusunda talimat verdiğine dikkat çekip, "Tarıma yönelik yeni adımlar atılacak. Planlamalar yapılıyor. Bu konuda tarım bakanımıza da talimat verdim, Yeni bir bazı adımlar olacaktır" dedi.

    YERLİ ÜRETİM HAMLESİ

    Erdoğan'ın talimatı ile tarıma yönelik yeni bir yol haritası belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Tarım Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaların hedefi "Üretiminin arttırılması, Türkiye'nin buğday, ayçiçeği gibi temel ürünlerde kendi yeterliliğini sağlamak" olacak. Yeni bir yerli üretim hamlesi başlatılacak.

    GARANTİLİ TARIM

    Türkiye'nin temel ürünlerde vatandaşının ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapması için arka arkaya önlemler devreye sokulacak. Bu kapsamda gelir garantili alım üzerinde duruluyor. Bu sistem ile çiftçi ürününün tümünü satıp satamayacağı, yeteri kadar para kazanıp kazanamayacağını düşünmeyecek. Daha fazla üretimime yönelecek.

    YETERLİ BUĞDAYI ÜRETİYORUZ

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu ülkeden karşılanan buğday ile ilgili bir çok spekülasyon gündeme getirildi. Türkiye'nin, buğday üretimi iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak durumda.

    Ancak Türkiye şu anda dünyanın en büyük un, makarna, irmik üreticilerinden biri. Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğdayı işleyerek yurt dışına satıyor. Bunda bir sıkıntı olmaması için gerek hem devlet hem de iş insanlarının gerekli girişimleri başlattığı bildirildi.

    Buğday alımında Rusya ve Ukrayna'dan doğan boşluğun doldurulması için Kazakistan, Arjantin, Brezilya piyasalara yönelindiği öğrenildi. Bu yıl dünyadaki üretimde bir aksama olmayacağı için Türkiye'nin buğday tedarikinde de sıkıntı beklenmiyor.

    SÜT ÜRETİMİ DE MASADA

    Süt üretiminde bir sıkıntı olmaması için de gerekli ayarlamalar sürekli yapılacak. Süt fiyatları girdilere göre güncellenerek üreticinin sıkıntıya düşüp hayvanlarını kesime vermesinin önüne geçilecek.

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