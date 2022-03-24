°
Şehir seçiniz
    BİST2.176-0.32EURO16.360.15USD14.830.04ALTIN934.840.75
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiDoğal gaz ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, faturalar artık...
    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal gaz ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, faturalar artık...
    ABONE OL

    Doğal gaz ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, faturalar artık...

    Doğal gaz ile ilgili son dakika kararı. EPDK duyurdu. Fatura borçlarıyla ilgili flaş gelişme. Doğal gaz faturasıyla ilgili son dakika açıklaması. Fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazı 3 ay boyunca kesilemeyecek. Bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek. Doğal gaz güvence bedeli en az 6 taksite bölünebilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

    24.03.2022 - 23:25 |
    Doğal gaz ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, faturalar artık...

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz faturalarına ilişkin kararı açıkladı. Buna göre doğal gaz güvence bedeli en az 6 taksite bölünebilecek.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğal gaz güvence bedeli en az 6 taksite bölünebilecek. Fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazı 3 ay boyunca kesilemeyecek, bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek. "

    GÜNCEL HABERLER

    Doğal gaz ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, faturalar artık...

    Doğal gaz ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, faturalar artık...

    O okul müdürü hakkında flaş karar! Soruşturma başlatıldı

    O okul müdürü hakkında flaş karar! Soruşturma başlatıldı

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan çatışma açıklaması

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan çatışma açıklaması

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doğal gaz ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, faturalar artık...

    Doğal gaz ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, faturalar artık...

    Sıradaki Haber
    O okul müdürü hakkında flaş karar! Soruşturma başlatıldı

    O okul müdürü hakkında flaş karar! Soruşturma başlatıldı

    Sıradaki Haber
    Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı! Ve ortaya çıktı, Kremlin'den flaş açıklama

    Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı! Ve ortaya çıktı, Kremlin'den flaş açıklama

    Sıradaki Haber
    1000 komiser yardımcısı alımı yapılacak! PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları nelerdir, KPSS istenecek mi, yaş sınırı olacak mı?

    1000 komiser yardımcısı alımı yapılacak! PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları nelerdir, KPSS istenecek mi, yaş sınırı olacak mı?

    Sıradaki Haber