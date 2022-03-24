Doğal gaz ile ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, faturalar artık...
Doğal gaz ile ilgili son dakika kararı. EPDK duyurdu. Fatura borçlarıyla ilgili flaş gelişme. Doğal gaz faturasıyla ilgili son dakika açıklaması. Fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazı 3 ay boyunca kesilemeyecek. Bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek. Doğal gaz güvence bedeli en az 6 taksite bölünebilecek. İşte son dakika haberinin detayları...
24.03.2022 - 23:25 |
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz faturalarına ilişkin kararı açıkladı. Buna göre doğal gaz güvence bedeli en az 6 taksite bölünebilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğal gaz güvence bedeli en az 6 taksite bölünebilecek. Fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazı 3 ay boyunca kesilemeyecek, bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek. "