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    EkonomiAkaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, motorin ve...
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    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, motorin ve...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı. Fiyatlar değişti, Bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1,37 lira zam geldi. Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak. İşte son dakika haberinin detayları...

    24.03.2022 - 21:14 |
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, motorin ve...

    Akaryakıtta petrol fiyatı etkisiyle yükseliş sürüyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,37 TL fiyat artışı meydana geldi.

    Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

    Zammın ardından İstanbul'da ortalama motorin fiyatı 23.60 TL seviyelerine yükselecek.

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