°
Şehir seçiniz
    BİST2.3380.95EURO16.070.28USD14.750.34ALTIN914.180.39
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiÖdemeler banka hesaplarına yatırıldı! Kimlik numarasının son hanesine göre...
    HaberlerEkonomi Haberleri Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı! Kimlik numarasının son hanesine göre...
    ABONE OL

    Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı! Kimlik numarasının son hanesine göre...

    Paralar banka hesaplarına yatırıldı. Kimlik numaralarının son hanelerine göre bankadan ödemeler alınabilecek. On binlerce çiftçiyi ilgilendiriyor. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilde fındık alan bazlı destek ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

    07.04.2022 - 11:29 | | İHA
    Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı! Kimlik numarasının son hanesine göre...

    Düzce’de toplam 26 bin 950 çiftçi 2021 yılında üretim yaptıkları fındıklarla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan destek aldı. Bu desteklemeler ile ilgili olarak çiftçilere bir bildiri yayınladı.

    Fındık alan bazlı destekleme ile 26 bin 950 çiftçiye toplamda 70 milyon 975 bin 95 lira 37 kuruşluk ödemeler bankaya yapıldı.

    Vatandaşların kimlik numarasının son hanesine göre bankadan ödemelerini alabilecek.

    Kripto parada son dakika gelişmesi! Büyük düşüş! Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin...
    İlgili Haber
    Kripto parada son dakika gelişmesi! Büyük düşüş! Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin...
    Akaryakıt fiyatları için flaş adım!
    İlgili Haber
    Akaryakıt fiyatları için flaş adım!
    Yağ, un, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik ürünü fiyatları ile ilgili yeni gelişme! Harekete geçildi...
    İlgili Haber
    Yağ, un, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik ürünü fiyatları ile ilgili yeni gelişme! Harekete geçildi...
    KDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
    İlgili Haber
    KDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

    GÜNCEL HABERLER

    'Ezan şakası' sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Videodaki çocuk konuştu

    'Ezan şakası' sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Videodaki çocuk konuştu

    Bakan Varank, TOGG'un Gemlik'teki tesisinde işçilerle iftar yaptı

    Bakan Varank, TOGG'un Gemlik'teki tesisinde işçilerle iftar yaptı

    Bucha’daki çatışmalarda ölen abisini evinin bahçesine gömdü

    Bucha’daki çatışmalarda ölen abisini evinin bahçesine gömdü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dünya Sağlık Günü mesajları ve sözleri! Resimli, anlamlı, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlama mesajları! Dünya Sağlık Günü nedir?

    Dünya Sağlık Günü mesajları ve sözleri! Resimli, anlamlı, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlama mesajları! Dünya Sağlık Günü nedir?

    Sıradaki Haber
    Bucha’daki çatışmalarda ölen abisini evinin bahçesine gömdü

    Bucha’daki çatışmalarda ölen abisini evinin bahçesine gömdü

    Sıradaki Haber
    Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı! Kimlik numarasının son hanesine göre...

    Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı! Kimlik numarasının son hanesine göre...

    Sıradaki Haber
    Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

    Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

    Sıradaki Haber