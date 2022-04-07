Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı! Kimlik numarasının son hanesine göre...
Paralar banka hesaplarına yatırıldı. Kimlik numaralarının son hanelerine göre bankadan ödemeler alınabilecek. On binlerce çiftçiyi ilgilendiriyor. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilde fındık alan bazlı destek ödemelerinin yapıldığını bildirdi.
07.04.2022 - 11:29 | | İHA
Düzce’de toplam 26 bin 950 çiftçi 2021 yılında üretim yaptıkları fındıklarla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan destek aldı. Bu desteklemeler ile ilgili olarak çiftçilere bir bildiri yayınladı.
Fındık alan bazlı destekleme ile 26 bin 950 çiftçiye toplamda 70 milyon 975 bin 95 lira 37 kuruşluk ödemeler bankaya yapıldı.
Vatandaşların kimlik numarasının son hanesine göre bankadan ödemelerini alabilecek.
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