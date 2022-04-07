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    EkonomiYağ, un, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik ürünü fiyatları ile ilgili yeni gelişme! Harekete geçildi...
    HaberlerEkonomi Haberleri Yağ, un, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik ürünü fiyatları ile ilgili yeni gelişme! Harekete geçildi...
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    Yağ, un, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik ürünü fiyatları ile ilgili yeni gelişme! Harekete geçildi...

    Yağ, un, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik ürünleri fiyatlarında yeni gelişme! Harekete geçiliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti'nin ekonomi kurmayları yeni bir adım atmak için çalışmalara başladı. Un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyatlar sabitlenebilir. Ürünler, enflasyon sepetinde bulunan ve dar gelirli vatandaşların sıkça tükettikleri arasından seçilecek. Bununla ilgili zincir marketlerle de görüşmeler yapılacak.

    07.04.2022 - 10:17 |
    Yağ, un, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik ürünü fiyatları ile ilgili yeni gelişme! Harekete geçildi...

    AK Parti enflasyonla mücadele için yeni fikirleri hayata geçirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi fikrini öne sürdü.

    20 ÜRÜNÜN FİYATI SABİTLENECEK

    CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberine göre enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti kurmayları bazı öneriler üzerinde çalışıyorlar. Öne çıkan fikir ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem olması. Enflasyon sepetinde bulunan ve dar gelirli vatandaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek.

    Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler bulunuyor. Belirlenen ürünlerin fiyatları yıl sonuna kadar sabit kalacak. Üreticilerin zarar etmemesi için de devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak. Örnek olarak 16 liraya satılması gereken bir ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark da üreticiye devlet tarafından ödenecek. Bu sayede enflasyonla mücadeleye karşı da önemli bir adım atılmış olacak.

    ZİNCİR MARKETLERLE DE GÖRÜŞÜLECEK

    Fiyat sabitlemesine ilişkin fikir olgunlaştıktan sonra zincir marketlerle de görüşmeler yapılıp sistemin uygulanması açısından kararlar alınacak.

    OLAĞANÜSTÜ TALEPLER ENGELLENECEK

    AK Partili kurmaylar serbest piyasayı bozabilecek bir öngörü olduğunun farkında olsalar da enflasyonla mücadele kapsamında önemli bir adım olduğu gerçeğini de hatırlattılar. Fiyat sabitlemesiyle birlikte vatandaşların bazı ürünlere karşı olağanüstü taleplerinin de engelleneceği öngörülüyor.

    ENERJİ KONUSU MKYK GÜNDEMİNDE

    Öte yandan enerji konusunda AK Parti MKYK'sında gündeme geldi. Ukrayna, Rusya krizinin Avrupa'yı alternatif enerji rotaları aramaya ittiğine dikkat çekildi. Bu rotalarda Türkiye'nin kritik öneme sahip rolü ifade edildi. Doğu Akdeniz'den Irak'tan Avrupa'ya yönelebilecek bir boru hattının Türkiye'den geçeceği ve Türkiye'nin stratejik konumunu bu şekilde güçlendirebileceği MKYK toplantısında gündeme geldi.

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