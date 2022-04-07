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    EkonomiKDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
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    KDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti kurmaylarından marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadıkları konusunda raporlama istediği belirtildi. Erdoğan’ın, “Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın” talimatı verdiği öğrenildi.

    07.04.2022 - 09:44 |
    KDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı gündemdeydi. Erdoğan’ın, “Dikkatle izliyoruz. Uluslararası diplomaside de sürekli bir görüşme trafiğimiz var. Türkiye’de liderler zirvesi yapılması konusunun olumlu ilerleyeceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

    KENDİMİZE YETER HALDEYİZ

    Erdoğan, AK Partili kurmaylara stokçuluk ve KDV oranlarındaki indirimle ilgili olarak da “Tarımda, gıdada kendi kendimize yeter haldeyiz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın” talimatını verdi.

    Toplantıda bir kurmayın, NATO ile ilgili Fransa, Almanya gibi ülkelerin liderlerinin açıklamalarını hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “NATO NATO’dur, hâlâ güçlüdür” dediği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Akar’ın da Türkiye kıyılarına sürüklenme ihtimali bulunan mayınlarla ilgili, gemilerin seyir güvenliğinde sıkıntı olmadığını anlattığı öğrenildi.

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