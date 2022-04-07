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    EkonomiAkaryakıt fiyatları için flaş adım!
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    Akaryakıt fiyatları için flaş adım!

    Brent petrolün varili, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını açıklamasının ardından 101,81 dolara kadar düştü. IEA Başkanı Fatih Birol de piyasaya sürülecek 120 milyon varilin 60 milyon varilinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını söyledi.

    07.04.2022 - 10:29 |
    Akaryakıt fiyatları için flaş adım!

    Dün günü 106,64 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 22.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,5 düşüşle 101,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,02 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatlar, IEA'nın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını açıklamasının ardından düştü.

    Akaryakıt fiyatları için flaş adım

    IEA Başkanı Fatih Birol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, piyasaya sürülecek 120 milyon varilin 60 milyon varilinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını kaydetti.

    Birol, diğer üye ülkelerin ne kadar katkıda bulunacağına ilişkin ayrıntıların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

    İngiltere'nin Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarını dondurması ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarını yasaklanmasına ilişkin kararı da fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı.

    2022'nin sonuna kadar İngiltere, Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdireceğini ve sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracağını duyurdu. Ayrıca gelecek haftadan itibaren Rusya'nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltmak amacıyla önemli petrol arıtma ekipmanları ve katalizörlerinin ihracatının yasaklanacağı bildirildi.

    Öte yandan Rusya için önemli bir gelir kaynağı olan demir-çelik ürünleri ithalatı da yasaklanırken, 8 oligark daha yaptırım listesine eklendi.

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