°
Şehir seçiniz
    BİST2.4210.12EURO15.74-0.04USD14.810.13ALTIN902.14-0.46
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiKaraca Adası'nın satış fiyatı 360 milyon TL'ye yükseltildi!
    HaberlerEkonomi Haberleri Karaca Adası'nın satış fiyatı 360 milyon TL'ye yükseltildi!
    ABONE OL

    Karaca Adası'nın satış fiyatı 360 milyon TL'ye yükseltildi!

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'nde, 316 bin metrekare büyüklüğündeki özel tapulu Karaca Adası'nın satış fiyatı güncellenerek 145 milyon TL'den 360 milyon TL'ye yükseltildi.

    27.04.2022 - 11:24 | | İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)
    Karaca Adası'nın satış fiyatı 360 milyon TL'ye yükseltildi!

    ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Muğla'nın Marmaris ilçesi Sedir Adası ve Okluk Koyu karşısındaki 316 bin metrekarelik Karaca Adası'nın satış fiyatı güncellendi. Satılık ilanının ilk açıklandığı 1999 yılında metrekare fiyatı 459 TL olarak belirlenen ve 145 milyon TL istenen adanın satış ilanı, 24 Nisan'da internet sitesinde güncellendi.

    İmar durumu sit alanı olarak belirtilen adanın metrekare fiyatı 1139 TL'ye yükseltildi. Ada için güncel satış fiyatının 360 milyon TL olduğu kaydedildi.

    Üzerinde, her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya; mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi. Aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunan, 4 koyu olan adanın, 65 dönüm orman kullanım alanı da mevcut. Adanın toplam büyüklüğü ise 381 bin metrekare.

    Altın fiyatları ile ilgili bomba açıklama! Tarih verildi, yeniden yükselecek! Gram altın ve çeyrek altın...
    İlgili Haber
    Altın fiyatları ile ilgili bomba açıklama! Tarih verildi, yeniden yükselecek! Gram altın ve çeyrek altın...
    Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
    İlgili Haber
    Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
    7 bin 500 lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor! Şartları açıklayıp duyurdu: ‘Sıkıntı içerisindeyiz’
    İlgili Haber
    7 bin 500 lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor! Şartları açıklayıp duyurdu: ‘Sıkıntı içerisindeyiz’
    Doğu Karadeniz’i çay telaşı sardı! Son hazırlıklarını yapıyorlar
    İlgili Haber
    Doğu Karadeniz’i çay telaşı sardı! Son hazırlıklarını yapıyorlar
    TESK Başkanı Palandöken: Bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz
    İlgili Haber
    TESK Başkanı Palandöken: Bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz

      GÜNCEL HABERLER

      H3N8 virüsü insana bulaştı! Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

      H3N8 virüsü insana bulaştı! Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

      Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor

      Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor

      Rekabet Kurulu duyurdu! 4 şirkete 159 milyon 391 bin lira ceza

      Rekabet Kurulu duyurdu! 4 şirkete 159 milyon 391 bin lira ceza

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      H3N8 virüsü insana bulaştı! Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

      H3N8 virüsü insana bulaştı! Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

      Sıradaki Haber
      Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor

      Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor

      Sıradaki Haber
      SSK emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü? Bayram ikramiyesi neye göre, saat kaçta yatacak? Emekli bayram ikramiyesi yattı mı?

      SSK emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü? Bayram ikramiyesi neye göre, saat kaçta yatacak? Emekli bayram ikramiyesi yattı mı?

      Sıradaki Haber
      Rekabet Kurulu duyurdu! 4 şirkete 159 milyon 391 bin lira ceza

      Rekabet Kurulu duyurdu! 4 şirkete 159 milyon 391 bin lira ceza

      Sıradaki Haber