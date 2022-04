Altın fiyatları ile ilgili bomba açıklama! Tarih verildi, yeniden yükselecek! Gram altın ve çeyrek altın...

"Altını hayatımızdan çıkaramazlar" diyen Memiş "Altın ve gümüş gerçek paradır. Gerçek değerini de söyleyebilirim. Gram altın son 10 yılda yüzde 754 kazandırmış son 20 yılda yüzde 6 bin 290 kazandırmış. Dolar son 10 yılda yatırımcısı yüzde 676 son 20 yılda yüzde 908 kazandırmış. Çok konuşturur az kazandırır. Altın mı dolar mı? Gelenekçiler benim sevdiğim yatırımcı profili her zaman miktara bakarlar. Her zaman varlıklarına sahip çıkarlar. Bir günlük al sat yapanlar var. Her gün aynı soruları soranlar alayım mı satayım mı? Ben gelenekçi insanım" diye konuştu.