Altın fiyatları ile ilgili bomba açıklama! Tarih verildi, yeniden yükselecek! Gram altın ve çeyrek altın...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları adeta çakıldı, tahminler art arda geldi. Riskli seviyelere kadar çekildi, güvenli liman olarak görülen altından çıkışlar başladı. Güne 1905 dolardan başlayan ons altın, geri çekilerek psikolojik sınırın hemen altında yani 1898 dolardan işlem görmeye başladı. Gün içerisinde en düşük 901 lira, en yüksek ise 907 lira seviyelerinin görüldüğü gram altın ise 903 liradan işlem görüyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar ise ‘Gram altın ne kadar olacak?’ ve ‘Altında düşüş devam edecek mi?’ sorularına cevap verdi. Altın fiyatlarındaki düşüşün alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, tarih vererek altının geleceği hakkında bomba tahminlerde bulundu. Dünya Bankası’ndan dan yatırımcıları heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Peki altın fiyatları daha düşecek mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar olacak? İşte altın altınla ilgili son gelişmeler...
Altın fiyatları ABD’deki ekonomik gelişmelerle yön bulmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemesi altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu.
ALTINDA ‘FED’ ETKİSİYLE SERT HAREKETLER SÜRÜYOR
Haftanın ilk işlem gününde sert gerileme kaydeden ons ve gram altın 1 ayın dip seviyelerini gördü. Ons altın 1891 dolara düşerken, gram altın 898 lirayı gördü.
Salı günü 1911 dolara kadar yükselen ons altın 1905 dolardan kapanırken, 909 liraya çıkan gram altın 906 liradan tamamlandı. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları 1 ayın dip seviyesinden yönünü yukarı çevirmiş oldu.
Fed cephesinden gelen sıkı para politikasına ilişkin mesajların etkisiyle dolar küresel çapta güç kazanırken, altın fiyatlarında geri çekilme görülüyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altından çıkarken, dolar ve tahvile yöneliyor.
ONS ALTIN PSİKOLOJİK SINIRIN ALTINDA
Bugüne 1905 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1900 dolar psikolojik sınırın hemen altında 1898 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1895 dolar, en yüksek ise 1907 dolar seviyeleri görüldü.
ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT
Analistler spot altında direnç olarak 1908 dolar/ons seviyesini işaret ederken, 1889 dolar/ons seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde fiyatın 1870 dolara kadar geri çekilebileceğini vurguluyor.
GRAM ALTIN GERİLİYOR
Güne 907 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 903 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 901 lira, en yüksek ise 907 lira seviyeleri görüldü.
DÜNYA BANKASI: ALTIN YÜKSELİŞİ SÜRECEK
Dünya Bankası, enerji ve tarım emtiaları fiyat tahminlerini yayınladı. Doğu Avrupa'daki çatışmanın emtialar üzerinde en önemli etkiye sahip olacağını söyledi. Bankanın analistleri altın fiyatlarının 2023 yılında düşeceğini ifade ederken 2022 yılı altın tahmini için şu değerlendirmelerde bulundu:
"Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş öncesi 2022 yılında mütevazı bir şekilde artması bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist sorunları gidermek için agresif oran artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor.''
ALTIN NEDEN GERİLİYOR?
Emtia fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksindeki güçlenmenin sürmesi ile satış baskısının sürdüğü gözlenirken, geçen hafta yüzde 2,1 değer kaybeden altının ons fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve 1.915 dolar seviyesine geriledi.
Ekonomist-Finans Uzmanı Murat Özsoy, altındaki hareketi açıkladı ve beklentilere işaret etti. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle baskı sürüyor.
Emtia fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksindeki güçlenmenin sürmesi ile satış baskısının sürdüğü gözlenirken, geçen hafta yüzde 2,1 değer kaybeden altının ons fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve 1.915 dolar seviyesine geriledi.
ONS ALTIN NEDEN GERİLEDİ?
Finans uzmanı Murat Özsoy, ONS altın fiyatındaki gerilemenin arkasında ABD 10 yıllık tahvillerindeki dalgalanmayı işaret etti ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.84 seviyesindeki direncini yukarı yönde kırıp da yüzde 3 seviyelerine hareket etmesi ons altın fiyatında geçtiğimiz hafta geri çekilme yaşanmasındaki başlıca nedeni olduğunu vurgulayan Özsoy, bunun üzerine özellikle ABD dolar endeksinin perşembe günü hafif bir geri çekilme sonrası tekrardan 100 seviyesi üzerine hızlı hareketi de eklenince ons altın fiyatı iyice baskılanmış olduğunu belirtti.
ONS ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
954 dolar seviyesine doğru bir yakınsama olmadıkça ve bu seviyenin üzerinde bir kapama görmediğimiz müddetçe içinde bulunduğumuz ortamda ons altında yeniden bir yükseliş trendinin başladığının söylenemeyeceğini açıklayan Biz Finans Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, “Eğer ons altın 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak FED toplantısına 1928-1943 dolar aralığında girerse beklenen 50bps artış sonrasında yükseliş trendine geçmesi biraz daha ertelenebilir.
Ons altının yeniden 1954 dolar üzerine çıkış yapabilmesi için ABD 10 yıllıklarında bir gerileme olmasını beklemek gerekir diye düşünüyorum. Enflasyonist riskler devam ettiği müddetçe güvenli liman olarak tanımlayabileceğimiz enstrüman şu anda küresel ekonomilerde ons altına yerine ABD 10 yıllık tahvil faizleri olarak ön plana çıkıyor. Gram altın tarafında ise 914 TL altında yakalayabilecek fiyatların alım fırsatları olarak görülüyor” dedi.
DOLAR/TL DİRENCİNİN KIRILMASI ALTINI NEREYE TAŞIR?
Dolar/TL kurunun 14.84TL seviyesinde uzun süredir önemli bir direnç seviyesi olarak gördüğüm eşiğin aşılması sonrasında gram altının ilk etapta 929 TL seviyelerini test edebileceğini söyleyen Özsoy, “Eğer ons altın fiyatı şu andaki seviyelerinde kalsa bile dolar/TL kurundaki artış gram altın fiyatını yukarıya taşımaya yetecektir. 929TL seviyesinin ardından da 935TL seviyelerine kadar elde tutma pozisyonda kalmak şu andaki görünümde en baz senaryo olarak değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş çarpıcı açıklamalar yaptı. Memiş "Gram Bugün altın fiyatları düşerken bunu alım fırsatı olarak görün. Gram altın 910 liranın altına kadar indi. Bu fırsatı Mayıs'tan sonra zor bulursunuz" dedi. Elinde altın ve dolar olanları uyaran Memiş, "Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Altın her zaman altındır" dedi.
Memiş "Dolar endeksi 101 seviyesine yükseldi dolar dünyada değer kazandı. Sabit kur politikası... Mayıs ayında başlayan yükseliş trendi temmuz ayında pik seviyeye yükselecek. 18 liranın üzerini görebiliriz. Temmuz ayı ile yeni rekorlar görebiliriz. 2 ay sonra neler olacak bilemiyoruz. KDV indirimleri gibi tedbirler alınıyor ama yansıma yok demek ki bir şeyi kontrol edemiyorsunuz nedir bu rant... Rantın belini kıramadıktan sonra eylemler boşa gider" diye konuştu.
"Altını hayatımızdan çıkaramazlar" diyen Memiş "Altın ve gümüş gerçek paradır. Gerçek değerini de söyleyebilirim. Gram altın son 10 yılda yüzde 754 kazandırmış son 20 yılda yüzde 6 bin 290 kazandırmış. Dolar son 10 yılda yatırımcısı yüzde 676 son 20 yılda yüzde 908 kazandırmış. Çok konuşturur az kazandırır. Altın mı dolar mı? Gelenekçiler benim sevdiğim yatırımcı profili her zaman miktara bakarlar. Her zaman varlıklarına sahip çıkarlar. Bir günlük al sat yapanlar var. Her gün aynı soruları soranlar alayım mı satayım mı? Ben gelenekçi insanım" diye konuştu.
"Dünyada 3 tane olimpik havuzu dolduracak kadar altın var" diyen İslam Memiş "Bitti. Sınırlı bir varlık 2050 den sonra bulunamayan altın. Dünyada salgın hastalıklar arttıkça gümüş fiyatları da artacak. Gördüğünüz her şeye inanmayın. Şu anda altını saklamak çok zor almak kolay. Yer altında sınırlı madenden bahsediyoruz. Alımı kolay gidip hemen alabiliyorsunuz kuyumcular ortadan kalktıktan sonra anca müzelerde uzaktan bakacağız. Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Altın her zaman altındır" dedi.
ONS ALTIN
ALIŞ FİYATI: 1.898
SATIŞ FİYATI: 1.899
TAM ALTIN
ALIŞ FİYATI: 6.017,84
SATIŞ FİYATI: 6.167,82
YARIM ALTIN
ALIŞ FİYATI: 2.908,62
SATIŞ FİYATI: 2.983,55
GRAM ALTIN
ALIŞ FİYATI: 903,73
SATIŞ FİYATI: 903,90
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ FİYATI: 1.458,87
SATIŞ FİYATI: 1.491,77
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesiydi. Halk arasında küçük altın olarak da adlandırılıyordu. Ancak altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yatırımcılar için farklı alternatifler oluşturuldu. Gram altınlar bir süredir çeyrek altınların yerini almaya başladı.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
ALTIN NEDEN YÜKSELİR VE DÜŞER?
Altın fiyatı ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler sonrası değişime uğramaktadır. Altın fiyatını etkileyen faktörler arasında yatırımcıların tercihleri ve davranışları bulunur. Arz ve talep dengesine bağlı olarak fiyatlar düşer veya azalır. Altına olan talep artışı, yatırımcıların onu güvenli liman olarak görmesini sağlar satın alım sonrası fiyatta yükseliş görülür. Talebin azalması ise fiyatların düşmesine sebep olur.
Altının yükselmesine veya düşmesine neden olan diğer faktörler arasında küresel faiz oranlarında değişim, nakit akışındaki değişim, para birimlerinin değer ve kurlarındaki iniş çıkışları da etkiler. Bunların yanı sıra nakit akışındaki değişim, ekonomik durgunluk ve küresel enflasyon artışı veya düşüşü altın fiyatlarının düşmesine ya da artmasına neden olur.