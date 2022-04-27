°
Şehir seçiniz
    BİST2.4210.12EURO15.74-0.04USD14.810.13ALTIN902.14-0.46
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiTESK Başkanı Palandöken: Bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz
    HaberlerEkonomi Haberleri TESK Başkanı Palandöken: Bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz
    ABONE OL

    TESK Başkanı Palandöken: Bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı alışverişinden esnafın umutlu olduğunu belirterek, “Bu yıl tatlıdan kıyafete bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz” dedi.

    27.04.2022 - 10:34 |
    TESK Başkanı Palandöken: Bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı vesilesiyle esnafın beklentilerini dile getirdiği yazılı bir açıklama yaptı.

    Ramazan Bayramı alışverişlerinden esnafın umutlu olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl pandemiden kurtulmaya az bir zaman kaldığı için daha hareketli bir bayram bekliyoruz. Otobüs, tren, uçak bilet fiyatlarının artması şehirlerarası yolculuk sayısını azaltabilir fakat şehirlerde bayram hareketliliği başlamış durumda. Bu yıl tatlıdan kıyafete bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz” dedi.

    Bayram hareketliliğinin çarşılarda başladığını hatırlatan Palandöken, “Esnafın en çok yüzünün güldüğü özel günler ve bayramlardır. Bu bayram da alışveriş hareketliliği çarşı pazarlarda başlamış durumda. Pandemiden de yavaş yavaş kurtulmak üzere olduğumuz için geçmiş birkaç bayrama nazaran bu bayramdan esnafımız umutlu. 25 milyar liralık beklediğimiz ciro, tatlıdan kıyafete, dolmuşçudan kuaföre yüzlerce sektördeki esnafımızın yüzünü güldürecek. Vatandaşımız da alışverişlerin yoğun olduğu bu dönemde bayram hediyesinden alışverişine, dondurmasından baklavasına üç kuruş ucuz olsun diye ve ev yapımı dog ürün diye merdiven altı ürün satanları değil bildiğiniz ve güvendiğiniz esnafı tercih ediniz. Piyasadaki fiyat dengesizliği yaşansa da esnafımızda her bütçeye uygun ürün var” ifadelerini kullandı.

    Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
    İlgili Haber
    Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
    Bayram öncesi yufka satışlarında yüzde 70 artış
    İlgili Haber
    Bayram öncesi yufka satışlarında yüzde 70 artış
    2,8 milyon dolarlık NFT hırsızlığı! Hepsi buhar oldu...
    İlgili Haber
    2,8 milyon dolarlık NFT hırsızlığı! Hepsi buhar oldu...
    Fiyatlar düştü! Patlıcan, biber, domates, maydanoz...
    İlgili Haber
    Fiyatlar düştü! Patlıcan, biber, domates, maydanoz...

      GÜNCEL HABERLER

      Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor

      Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor

      Rekabet Kurulu duyurdu! 4 şirkete 159 milyon 391 bin lira ceza

      Rekabet Kurulu duyurdu! 4 şirkete 159 milyon 391 bin lira ceza

      Kadir Gecesi mesajları Whatsapp, Instagram, Facebook ile paylaş! Resimli, en güzel, anlamlı, yeni, özlü, dini, dualı, ayetli, hadisli Kadir Gecesi mesajları 2022!

      Kadir Gecesi mesajları Whatsapp, Instagram, Facebook ile paylaş! Resimli, en güzel, anlamlı, yeni, özlü, dini, dualı, ayetli, hadisli Kadir Gecesi mesajları 2022!

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor

      Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor

      Sıradaki Haber
      SSK emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü? Bayram ikramiyesi neye göre, saat kaçta yatacak? Emekli bayram ikramiyesi yattı mı?

      SSK emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü? Bayram ikramiyesi neye göre, saat kaçta yatacak? Emekli bayram ikramiyesi yattı mı?

      Sıradaki Haber
      Rekabet Kurulu duyurdu! 4 şirkete 159 milyon 391 bin lira ceza

      Rekabet Kurulu duyurdu! 4 şirkete 159 milyon 391 bin lira ceza

      Sıradaki Haber
      Ukrayna'nın sırrı haftalar sonra deşifre oldu! Rus ordusunu böyle durdurdular

      Ukrayna'nın sırrı haftalar sonra deşifre oldu! Rus ordusunu böyle durdurdular

      Sıradaki Haber