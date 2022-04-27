TESK Başkanı Palandöken: Bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı vesilesiyle esnafın beklentilerini dile getirdiği yazılı bir açıklama yaptı.



Ramazan Bayramı alışverişlerinden esnafın umutlu olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl pandemiden kurtulmaya az bir zaman kaldığı için daha hareketli bir bayram bekliyoruz. Otobüs, tren, uçak bilet fiyatlarının artması şehirlerarası yolculuk sayısını azaltabilir fakat şehirlerde bayram hareketliliği başlamış durumda. Bu yıl tatlıdan kıyafete bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz” dedi.



Bayram hareketliliğinin çarşılarda başladığını hatırlatan Palandöken, “Esnafın en çok yüzünün güldüğü özel günler ve bayramlardır. Bu bayram da alışveriş hareketliliği çarşı pazarlarda başlamış durumda. Pandemiden de yavaş yavaş kurtulmak üzere olduğumuz için geçmiş birkaç bayrama nazaran bu bayramdan esnafımız umutlu. 25 milyar liralık beklediğimiz ciro, tatlıdan kıyafete, dolmuşçudan kuaföre yüzlerce sektördeki esnafımızın yüzünü güldürecek. Vatandaşımız da alışverişlerin yoğun olduğu bu dönemde bayram hediyesinden alışverişine, dondurmasından baklavasına üç kuruş ucuz olsun diye ve ev yapımı dog ürün diye merdiven altı ürün satanları değil bildiğiniz ve güvendiğiniz esnafı tercih ediniz. Piyasadaki fiyat dengesizliği yaşansa da esnafımızda her bütçeye uygun ürün var” ifadelerini kullandı.