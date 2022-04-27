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    EkonomiBayram öncesi yufka satışlarında yüzde 70 artış
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    Bayram öncesi yufka satışlarında yüzde 70 artış

    Bitlis’in Tatvan ilçesinde Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte yufka satışlarında artış yaşandı.

    27.04.2022 - 10:19 |
    Bayram öncesi yufka satışlarında yüzde 70 artış

    Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında geleneksel lezzet haline gelen yufkalar, Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte yoğun talep görüyor. Tatvan’da yufka üretimi yapan bir iş yerinde Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala yufka satışları yüzde 70 oranında arttı.

    Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen yufka ustaları, hazırladıkları hamurları hem el hem de makine yardımı ile açarak sac üzerinde pişiriliyor.

    Bayram öncesi yufka satışlarında yüzde 70 artış

    Ramazan ayında yoğun çalıştıklarını söyleyen yufka ustası Mecit Gülmüş, “Genel olarak her Ramazan ayında böyle yoğun çalışıyoruz. Yazın pek yufka gitmediği için bu süreçte Ramazan boyunca bölge halkı olarak bayağı bir yufka yiyoruz. Bayram Bayramı öncesi yoğunluğumuz daha fazla oluyor. Şu an bayram arifesindeyiz ve satışlarımız yüzde 70 oranında arttı. Bizim bölgede herkes bayram sabahı börek ve dolma yer. Bayramın ilk günü de herkesin sofrasında börek olur. Biz de elimizden geldiği kadarıyla milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

    Yoğunluktan dolay memnun olduklarını belirten Gülmüş, “Şu an 7 elemanla birlikte çalışıyoruz. Sabah gelip hamurumuzu yapar her birini çeviririz. Tek tek hamurları ellerimizle basarız. Hamurlarımızın her birini makineler yardımıyla açarız. Pişirdikten sonra ıslatıyoruz. Ondan sonra tekrar toplayıp tezgahlara koyuyoruz. Yufkaları 1-2 saat dinlendirdikten sonra katlayıp tek tek paketleyerek hazır hale getiriyoruz. Bayram yoğunluğundan dolayı memnunuz” diye konuştu.

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