İkinci el araba fiyatları ve satılık ev fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi, köpük gidecek, fiyatlar düşecek

Ev ve araba fiyatları pandeminin başlamasıyla birlikte yükselmeye başladı. Talebin artması ve arzın talebi karşılayamaması nedeniyle yaşanan fiyat artışları fırsatçıların da harekete geçmesi ile katlandı.

Sıfır arabalarda çip krizi ile başlayan üretim aksaklıkları sonrasında yaşanan pandemi ve en son olarak da Rusya-Ukrayna savaşı fiyat artışına neden oldu. Benzer şekilde koronavirüs salgınında yeni konut yapımının azalması, Suriye, Afgan ve son olarak da Ukraynalıların Türkiye’den farklı şehirlere yerleşmesi ile nüfusun artması, ancak gayrimenkul sektörünün maliyet artışları nedeniyle yeni konut yapımında durma noktasına gelmesi, fiyatlarda ciddi oranda artışa neden oldu.

Sadece satılık konut fiyatları değil aynı zamanda kiralık ev fiyatları da astronomik düzeyde arttı. Kiralar asgari ücretle yarışır hale geldi. Birçok kiracı yüksek kiralar nedeniyle satılık eve yöneldi.

Fiyatlarda yaşanan artış yatırım yapma planı olanların beklemeye geçmesine denen oldu. Ev ya da araba almak isteyenler ise fiyatların ne yönde hareket edeceğini araştırmaya başladı. Her geçen gün artan fiyatlar nedeniyle kimi yatırımcılar bir an önce alım yapma kararı alırken, birçokları da beklemede kalmaya devam ediyor. Peki süreç nasıl devam edecek? Ev ve ikinci el araba fiyatlarındaki artış sürecek mi?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK

Altın ve dolar yorumları yakından takip edilen finans uzmanı İslam Memiş bu kez de ev ve araba alacakları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Ev alacakları uyaran İslam Memiş, “ İkinci el ev ve araba fiyatları aşağı çekilecek. Eğer 1 milyonun üzerinde ev almayı düşünenler varsa çok heyecanlanmayın. Herkes nakite kayacak. Daireler rant peşinde koşanların elinde kalacak. Bu sefer fiyatları aşağı çekecekler. O köpük patlayacak. Çünkü o da nakde geçmek isteyecek. Bu tezim rant ekonomisi için geçerli. Barınma ihtiyacı için 1 milyon liraya kadar ev alınabilir. Hatta bir an önce almalısınız. Kişisel ön görüm konut kredilerinin düşmeyeceği yönünde. Aksine Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar faiz artırma olasılığı çok güçlü. O yüzden bu süreci de yakından takip etmeniz gerekiyor. “diye konuştu.

ARABA ALMAYI DÜŞÜNÜYORSANIZ BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

İkinci el araba almayı düşünenleri uyaran Memiş, “Peki araba almalı mıyım? Evet araba alabilirsin. Eğer akla mantığa yatan bir fiyat varsa karşınızda, istismar edilmemiş bir fiyat varsa karşınızda alabilirsiniz. Ama ben kişisel olarak bu fiyatlardan ikinci el araba almayı asla ve asla kendime yediremem. Ne oldu da bu fiyatlar bu kadar yükseldi? Bir araba bir daire fiyatına tekabül ediyor. Evi kiraya verirsin en azından iki bin lira kira getirisi var. Arabanın ise eskiden iki bin lira gideri vardı. Şimdi üç bin lira gideri var. Sigortası, kaskosu, mazotu vs. Maliyetler çok artıyor ve çok saçma sapan fiyatlar var karşımızda. Araba almayı düşünüyorsanız, bence bir kez daha düşünün öyle karar verin.”

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI ÇÖKECEK

İkinci el araba fiyatlarının durulacağının altını çizen İslam Memiş şunları söyledi:

Kişisel olarak değerlendiriyorum. Ben bu süreci iki- üç ay araba kiralayarak geçirebilirdim. Ama tutup da 100 liralık bir malı 200 liraya almam. 200 liralık bir malı 400’e almam. Bunu kendime yapmam, beklemeyi tercih ederim. Çip krizi de çözülecek. Galeriler de vitrinlerde sıfır araçların geldiğini göreceğiz. İkinci el araba fiyatları ondan sonra çökecek. Şubat ayında bu fiyatların köpük olduğunu zaten söylemiştim. Burada yüzde 20’lik bir gerileme oldu. Ama ocak ayından bugüne kadar geride bıraktığımız dört ay boyunca araba falan satılmıyor. Televizyonda belki denk gelmişsinizdir. Arabalar satılmıyor, araba fiyatları duruldu falan vs. Durulur tabi fiyatın bir mantığı olacak. Ona göre karar vermeniz gerekiyor.

EV ALACAKLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Yatırım amaçlı kira gelirim olsun diye ev almalı mıyım? Evet almalısın. Ama bunun da bir mantığı olmalı. Eğer maksat burada kira geliri ise tutup sıfır daire almaktansa 2+1, 3+1, dublex daire almaktansa 1+1 eski bir daire alırım. 30 -40 lira tadilat masrafı yapıp kiraya veririm. 2+1 ya da 3+1 daire alacağıma iki tane 1+1 daire alırım. İki tane kira gelirim olur.

Haziran ve temmuz aylarında tüm medyanın konuşacağı konuları ben şimdiden size söylüyorum. Haziran ve temmuz ayında emlak fiyatlarında, otomotiv piyasasındaki durgunluk konuşulacak. Hiç kimse emlak satamayacak. Hatta büyük emlak şirketleri bile patlayacak. Herkes nakit pozisyon alacak. Mal değersiz olacak. Nakit değerli olacak. Ona göre gardınızı alın.