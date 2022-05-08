Bayram ikramiyesi sonrası maaş kesintileri ile ilgili flaş açıklama! 2.835 TL üzeri...

Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilere ödendi. Emekliler bayram ikramiyeleriyle bayram öncesi bazı ihtiyaçlarını karşıladılar. Diğer yandan bayram ikramiyeleri alan hanelerde yaşayan bir kişi evde bakım parası alıyorsa gelir sınırının aşılması nedeniyle aylıkların kesilip kesilmeyeceği yönünde endişeler yaşanabiliyor. Ancak ikramiyeler evde bakım aylığı almak için belirlenen gelir sınırı hesabında dikkate alınmıyor. Yani evde bakım parası alan kişilerin bayram ikramiyeleri nedeniyle aylıklarının kesilmesi söz konusu değil.

EN AZ YÜZDE 50 ENGEL

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Dolayısıyla engellinin sağlık kurulu raporunda 'ağır engelli' ibaresinin yer alması şarttır. Diğer yandan engellinin sağlık kurulu raporunda engellinin bakıma muhtaç olduğunun da belirtilmesi gerek. Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen aylık ortalama gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekiyor. Bu sınır hesaplanırken engellinin bulunduğu hanedeki toplam gelir, hanede yaşayan kişi sayısına bölünüyor ve bu tutar o dönemdeki sınırın üzerindeyse diğer şartlar söz konusu olsa dahi evde bakım parası alınamıyor. Bu sınır sonradan aşılırsa, gelirin sınırı aştığı tarihten itibaren alınan aylıklar haksız alınmış kabul ediliyor ve iadesi isteniyor. Dolayısıyla sınır aşıldığında aylığın kestirilmesi gerekiyor.

GELİR SINIRI 2835 LİRA

Akşam gazetesinden Okan Güray Bülbül'ün bugünkü köşesinden aktardığına göre; bu yıl söz konusu sınır 2835 TL seviyesinde. Örneğin engellinin yaşadığı hanede 3 kişi yaşıyorsa evde bakım parası için bu hanedeki toplam gelirin 8506 TL'yi geçmemesi gerekir. Aksi takdirde evde bakım parası alınamaz. Evde bakım parası alan kişinin yaşadığı hanede bir emekli varsa ve bu emekliye bayram ikramiyesi ödenmişse ödenen ikramiyeler gelir sınırının hesabında dikkate alınmıyor. Böyle olunca da evde bakım parası alan kişilerin bayram ikramiyesi almış olmaları nedeniyle Bakanlığa bildirimde bulunmasına ve bu ikramiyeler nedeniyle aylıklarını kestirmelerine gerek bulunmuyor.

65 YAŞ AYLIĞI HESABI FARKLI

65 yaş aylığı, sosyal güvencesi olmayan kişilere ödeniyor. Bu şartları sağlayan kişilerden eşiyle toplam geliri bu yıl için 1417 TL'nin altında olanlara 65 yaş aylığı bağlanıyor. Bunu alan kişinin sosyal güvencesi olmaması şartken, eşinin emekli olması 65 yaş aylığına engel değil. Ancak bu kişinin emekli olan eşiyle toplam gelirinin aylık 2835 TL'nin üzerinde olmaması gerek. En düşük emekli aylığı 2500 TL olduğu için bu hanedeki bir kişinin 65 yaş aylığı alması ancak başka hiçbir gelirinin olmaması halinde mümkün.

ENGELLİ AYLIĞINDA YILLIK ORTALAMA DİKKATE ALINIYOR

Engelli aylığı alınabilmesi için gerekli şartları sağlayan kişiler için de gelir sınırı şartı var. Bu yıl için engelli aylığında gelir sınırı 1.417 TL. Engelli aylığı alınan hanedeki kişi başına düşen gelirin 1.417 TL'nin üzerinde olmaması gerekiyor. Engelli aylığı alınan hanede bir emekli varsa ve bu emekliye Kurban ve Ramazan bayramlarında toplam 2.200 TL bayram ikramiyesi ödenmişse, ödenen ikramiyeler gelir sınırı hesabına 183 TL olarak dikkate alınıyor. Yani bu kişiye ödenen ikramiyelerin yıllık toplam tutarının aylık ortalaması bu kişinin gelirine ekleniyor. Söz konusu hesaba göre gelir sınırındaki farklılık nedeniyle aylığın kesilmesini gerektiren bir durum oluşursa engelli aylığının kestirilmesi gerekecektir. Henüz engelli aylıkları için bayram ikramiyelerinin gelir sınırı hesabında dikkate alınmayacağı yönünde bir düzenleme söz konusu değil.

ENGELLİ MAAŞI ŞARTLARI NELER, BAŞVURU NEREYE YAPILIR, NASIL?

En az %40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

Engelli oranı %40-69 arasında olan vatandaşlara

Mevcut: 661,13 lira

Yeni: 842.81 lira

%70 ve üstü:

Mevcut: 991,69 lira

Yeni: 1.264,20 lira ödenecek.

ENGELLİ MAAŞI HER AYIN KAÇINDA YATAR?

Engelli aylıkları engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişiyor. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatırılır.

ENGELLİ MAAŞLARI ALMA TAKVİMİ

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.