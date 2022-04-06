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    EkonomiFahiş fiyatlarla ilgili harekete geçildi!
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    Fahiş fiyatlarla ilgili harekete geçildi!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4'üncüsü gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi Toplantısı'nda, arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulması ve fahiş fiyatla mücadele çalışmalarının ele alındığını açıkladı.

    06.04.2022 - 13:43 | | ANKARA, (DHA)-
    Fahiş fiyatlarla ilgili harekete geçildi!

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 4'üncü toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati başkanlığında 5 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Düzenli olarak toplanan Komite, mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında mevcut fiyat görünümünü değerlendirmiştir. Başta tarımsal ürünlerde olmak üzere küresel düzeyde artan korumacı politikalar, arz güvenliğini önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkaracaktır. Komite tarafından tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve fahiş fiyat artışları ile mücadele çalışmalarının tüm paydaşlarla eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine karar verilmiştir."

    BAKAN NEBATİ: ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fiyat İstikrarı Komitesi 4'üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Bu kapsamda gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni politikalar oluşturup fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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