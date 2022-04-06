Akbank resmen duyurdu! Faizsiz iki gün önce para çekme imkanı ve...

Akbank emekli vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu tüm emeklileri kapsıyor. Emekli maaşını 31 Mayıs 2022 tarihine kadar Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 2.750 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanıyor.

Emekli vatandaşlar şubeye gitmelerine gerek kalmadan Akbank mobil kanallar aracılığıyla maaşını bankaya taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabiliyor.

AKBANK'TAN 2.750 TL PROMOSYON!

Akbank, emeklilere özel promosyon fırsatında aylık net geliri 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.675 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 2 bin TL ek promosyon ödeniyor.

MAAŞ YATIRILMADAN PARA ÇEKME İMKANI

Akbank'ta emekli müşterilere özel birçok fırsat bulunuyor. Bunlardan biri de emeklilerin hayatını kolaylaştıran maaş hesaplara geçmeden iki gün önce hesaptan para çekme imkanı. Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor.

Emekli maaşını bankadan alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı tüm müşteriler kampanyadan yararlanabiliyor.

Emekliler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini faizsiz olarak kullanabiliyor. Maaş günü sonrasında banka tarafından belirlenen güncel faiz oranları uygulanıyor. Çekilebilecek tutar artı para kredisi limiti ile sınırlı olup bu limit banka tarafından belirleniyor.

Maaş gününden önceki 2 gün içinde emekli maaşını Akbank'a taşıyan, maaş hesabına artı para kredisi limiti tanımlanan müşteriler ile ilk kez maaş ödemesi alacak emekliler kampanyadan bir sonraki aydan itibaren yararlanıyor. Aynı hesaba birden fazla maaş yatması durumunda kampanya ilgili ay içinde hesaba yatan ilk maaş ödemesi için geçerli oluyor. İkramiye ve diğer ödemeler ile taksitli artı para kullanımı kampanya dışında tutuluyor.



