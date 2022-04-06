Kimlik veya pasaport yeterli olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni düzenleme...

Yurt dışındaki şirketler ile vatandaşların döviz cinsinden tasarruflarının kur korumalı mevduat kapsamında TL mevduata dönüştürülmesini amaçlayan yuvam hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, bu şekilde hesap açmak ve açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için; T.C. nüfus cüzdanı, gerçek kişiler için Mavi Kart ya da yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport yeterli olacak.



Belirlenen amaca yönelik olarak açılan hesaba, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilecek. Açılan bu hesaptan para çıkışının da sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilmesi sağlanacak.

İŞTE RESMİ GAZETE KARARI

Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7) kapsamında hesap açmak ve bu şekilde açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak üzere, T.C. Nüfus Cüzdanı sahibi ya da 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilen gerçek kişiler, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) 9303 sayılı standardına uygun yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport kullanılmak suretiyle banka tarafından uzaktan kimlik tespiti yoluyla yeni müşteri olarak kabul edilebilir.

Üzerinde T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunan T.C. Nüfus Cüzdanı sahibi gerçek kişiler için; pasaport, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunduğuna ilişkin ilgili devlet makamlarınca verilmiş belge ve T.C. Nüfus Cüzdanı üzerindeki bilgilerin, banka tarafından bilinen, Kimlik Paylaşımı Sisteminden alınan ve varsa kimlik tespiti yapmak amacıyla bankaların erişimine açık olan diğer bilgiler ile eşleştiği doğrulanır.

Mavi Kart verilen gerçek kişiler için; pasaport, uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş fotoğraflı kimlik belgesi ve Mavi Kart üzerindeki bilgilerin, banka tarafından bilinen, Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınan ve varsa kimlik tespiti yapmak amacıyla bankaların erişimine açık olan diğer bilgiler ile eşleştiği doğrulanır.

Görsel kimlik tespiti esnasında kişinin, pasaportunu kameranın önünde yatay veya dikey olarak eğmesi ve müşteri temsilcisinin vereceği talimata göre ilave hareketler yapması sağlanır. Bu amaçla kişiden, pasaport üzerinde yer alan ögelerin sistem tarafından değişken ve rastgele şekilde belirlenen kısımlarına parmağını koyması istenir.

Müşteri temsilcisi, kişinin hareketlerinden alınan, kesilen ve büyütülen tekil görselleri kullanarak, pasaportun kimlik bilgilerini gösteren kısımları ile T.C. Nüfus Cüzdanının ya da Mavi Kartın doğru açıyla tam olarak kapsandığından ve bu belgeler üzerindeki kısımlar arasındaki geçiş noktalarında tahrifatı ve sahteliği gösteren hiçbir yapaylık bulunmadığından emin olur.

Banka uzaktan kimlik tespiti yaptığı T.C. Nüfus Cüzdanı ya da Mavi Kart sahibi gerçek kişileri yüksek seviyeli risk profilinde izler.

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’de belirtilen amaca yönelik olarak açılan hesaba, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilir. Açılan bu hesaptan para çıkışının da sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilmesi sağlanır.

Bu maddenin uygulanmasında bu Yönetmelikte kimlik belgesine ilişkin yer verilen kontroller pasaport için uygulanır.