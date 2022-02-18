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    EkonomiEv satışları, abonelikler, taksit ödemelerinde yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, sınırlama geliyor...
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    Ev satışları, abonelikler, taksit ödemelerinde yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, sınırlama geliyor...

    Ev satışları, abonelikler, taksit ödemeleri ile ilgili flaş karar! Düzenleme geliyor, artık değişecek. Taahhütler sınırlandırılıyor, 24 ay abonelik dönemi ortadan kalkıyor. Ticaret Bakanlığı vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine tüketici koruma kanunda değişikliğe gidecek. Gayrimenkul satışları, abonelikler, taksit ödemelerine ilişkin tüketici lehine düzenlemeler yapılacak.

    18.02.2022 - 17:45 |
    Ev satışları, abonelikler, taksit ödemelerinde yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, sınırlama geliyor...

    Ev satışları, abonelikler, taksit ödemeleri ile ilgili düzenleme geliyor. Milyonlarca vatandaş şikayetçiydi, artık değişiyor. Bakanlık harekete geçti, sınırlama getiriliyor. Tüketiciyi koruma kanunu sil baştan düzenleniyor. Taslak aşamasındaki düzenleme ile tüketici lehine ilave tedbirler getirilecek.

    ABONELİK VE TAAHHÜTLER SINIRLANDIRILACAK

    Abonelikler ve taahhütler bir yılla sınırlandırılacak. Devre tatil satışında da benzer bir yasal çerçeve oluşturulacak. Kurumlar 24 ay abonelik yapamayacak. Bu tip durumlarda vatandaşın rızası aranacak.

    SÖZLEŞMELER NOTER HUZURUNDA YAPILACAK

    TRT Haber'de yer alan habere göre tüketiciyi koruma kanunu ile gayrimenkul satışlarındaki mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor. Satış vaadi sözleşmeleri noter huzurunda yapılacak.

    Kat irtifakı kurulmadan evin satışı gerçekleştirilemeyecek. Noterdeki satış vaadi sözleşmelerinde alıcı o dairenin ipotekli, hacizli ya da başka birine satılıp satılmadığını görebilecek.

    CAYMA İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK SAĞLANACAK

    Taksitli satışlarda tüketici lehine düzenlemeler geliyor. Belli bir taksit sayısını ödeyemeyince temerrüde düşme uygulaması değiştirilecek. Tüketicinin cayma hakkına ilişkin kolaylık getirilecek.

    Ticaret Bakanlığı'na gelen şikayetler ışığında teklifin taslak çalışması oluşturuldu. Kanun teklifinin kısa sürede Meclis'e getirilmesi planlanıyor.

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