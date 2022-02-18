Ev fiyatlarına rekor zam! Bir yılda yüzde 26 arttı, İstanbul, Ankara, İzmir...

Ev alacakları yakından ilgilendiren veriler açıklandı! Ev fiyatlarındaki rekor ortaya çıktı. İller tek tek açıklandı, ve belli oldu. Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlardı açıklandı. Rapor 2020 ile 2021 ikinci çeyrek arasında 150 şehirde konut fiyatlarının ne kadar arttığını ortaya koyuyor. Bu son 1 yılın Covid-19 salgınına denk gelmesi açısından endeks sonuçları pandemi dönemindeki değişime işaret ediyor.

Son 1 yılda fiyatların en çok arttığı şehirlerin zirvesinde yüzde 30,8 ile Kanada’nın Halifax şehri yer alıyor. Euronews Türkçe'deki habere göre İzmir ile Güney Kore’nin başkenti Seul yüzde 30 artış ile ikinci sırayı paylaşıyor. ABD’nin Phoenix kenti yüzde 29,3 ile 4. sırada. Rusya’nın başkenti Moskova’da ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 28,8 arttı. Altıncı sıradaki Kanada’nın Hamilton şehrinde konut fiyat endeksi yüzde 28 artış gösterdi. ABD’nin San Diego şehri yüzde 27,1 ile yedinci sırada. Rusya’nın St. Petersburg kenti ise yüzde 26,7 ile San Diego'nun ardında sekizinci sırada yer aldı.

ARTIŞTA İSTANBUL DOKUZ; ANKARA 10. SIRADA

İstanbul yüzde 26,4 ile küresel konut fiyat endeksinin en çok arttığı 9. şehir oldu. Kanada’nın Ottowa kenti ile Ankara yüzde 25,8 ile 10. sırayı paylaştı.

150 şehirden 11’inde fiyatlar düştü; İtalya dikkat çekiyor Listedeki 150 şehirden 11’inde fiyatlar düşerken bunların çoğunun İtalya’da olması dikkat çekti.

Venedik’te konut fiyatları son bir yılda yüzde 6,3 geriledi. Dubai’de ise yüzde 4,4 düşüş görüldü. İtalya’nın Genoa, Palermo ve Floransa şehirlerinde ise konut fiyatları yüzde 2 ila3 düştü. Diğer bazı şehirlerde konut fiyat endeksinde son 1 yıldaki değişim oranı ise şöyle: Kopenhag yüzde 20, Los Angeles yüzde 18,7; New York yüzde 16,8; Oxford yüzde 15; Sofya yüzde 11,9; Berlin yüzde 8,6; Londra yüzde 5; Paris yüzde 4,6, Selanik yüzde 4.