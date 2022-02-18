Fiyatlar 25 bin liradan başlıyor! Yüzde 50 fiyat avantajı bulunuyor, erken davranan karlı çıkıyor

Türkiye’de yılda 600-700 bin kişi evleniyor. Düğün ve nişan hazırlıkları hem meşakkatli hem de maliyetli bir süreç. Bu süreci de yönetmenin yolu erken hareket edip planlama yapmaktan geçiyor. Bunun yanında mevsim, gün seçimi, ikram tarzı da fiyatı belirliyor. İyi planlamayla maliyeti yüzde 50’ye kadar düşürmek mümkün!

100 MİLYARLIK SEKTÖR

Türkiye’de evlilik ve düğün sektörünün büyüklüğü 100 milyar lirayı aşıyor. Yılda ortalama 600-700 bin kişi evleniyor ve nikah kıyıyor. Bu sayının 160 bini İstanbul’da gerçekleşiyor. Bir düğünde mekan dışında onlarca harcama kalemi bulunuyor. Yemek, içecek, ikramlar, süsleme, müzik eğlence, davetiye, transfer, gelinlik, damatlık, yüzük gibi çok önemli bir ekonomi var. Sektör; balayı turizmi, gayrimenkul, mobilya ve ev tekstili gibi 100’den fazla iş kolunu da destekliyor.

2021 ÇOK HAREKETLİ GEÇTİ

Sektöre en ağır darbeyi ise pandemi vurdu. 15 aya yakın kapalı bir dönem yaşandı. Düğün organizasyonları sınırlı sayıda gerçekleşti. Birçok çift kutlamayı pandemi sonrasına bıraktı. Geçen yıl temmuz ayında çalışmaya başlayan sektör bir önceki seneden gelen ve ertelenen bir çok düğünü hızla telafi etme çabasına girdi. Çiftler olası kapanma riskine karşı hemen düğün yapmak istedi. Bu etkiyle 2021, özellikle açıkhava mekanlarında çok hareketli geçti.

25 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Bilal Emin Turan'ın Posta gazetesindeki köşesinden aktardığına göre; bu yıl da benzer hareketin yaşanması bekleniyor. Ancak artan maliyetler sektörün fiyatlarına da yansımış durumda. Düğün ve davet mekanı işleten LifeGroup’un kurucusu ve ortağı Erdem İpekçi, “Bu yıl, en yalın ikram ve organizasyonlar dikkate alındığında düğün salonlarında ortalama 25 bin lira, kır düğünleri için ortalama 50 bin lira, davet mekanları ve otellerde ise 100 bin lirayı aşan rakamlarla karşılaşıyoruz” dedi. Peki bu maliyetler nasıl düşer? Erdem İpekçi’den dinledik...

YÜZDE 50 AVANTAJ MÜMKÜN

Bir mekanda düğününüzü 30 bin liraya da 100 bin liraya da mal edebilirsiniz. Bunun için en önemli yapmanız gereken; ekstra taleplerinizi, içerikleri buna göre organize etmek ve düğün ajandanızı belirlemek. Örneğin; düğününüzü kokteyl, hafta içi ve kışın ya da bahar ajandasında gerçekleştirirseniz, yüzde 50’den fazla avantaj sağlayabilirsiniz. Mayıs sonrasında fiyatlar artıyor.

ERKEN DAVRANAN KAZANIYOR

İpekçi, "LifeGroup olarak temsil ettiğimiz mekanlarda (Qubbe Bahce, Izoletta, Lifepark gibi) yılda 500’ün üzerinde düğün ve davete ev sahipliği yapıyoruz. Çiftlerimize her zaman önerimiz; planlamalarını önceden yapmaları, sadece hafta sonu değil hafta içi davetleri de yaparak hem daha uygun bütçelere de yönelmeleri, hafta sonu gün bulamıyor ve yine de o takvimde yapmak istiyorlarsa da gündüzlerini tercih etmesi yönünde olacak" dedi.

BALAYI İLE BİRLEŞTİRME SEÇENEĞİ

Balayı ve düğünün birleştirildiği düğün tarzları ‘destinasyon düğünleri’ olarak adlandırılıyor. Bu konuda en popüler destinasyonlarda Nevşehir Kapadokya, Muğla Bodrum ve İzmir Çeşme akla ilk gelen yerler. Oteller öncelikli tercih oluyor.

SOSYAL TESİSLER DE ARAŞTIRILABİLİR

Sosyal tesisler pek çok etkinlik gibi düğün organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyor. Ekonomik bir düğün organize etmek için özellikle bu tesisleri tercih edebilirsiniz. Sosyal tesisler, kışın normal düğün salonu ücretinin yarısını talep edebiliyor. Bu alternatifi de iyi araştırın.

KOKTEYL DAHA EKONOMİK

Gündüz nikah seremonilerini tercih ederek 250 kişilik bir kokteyli 25 bin lira gibi bir bütçeyle organize edebilirsiniz. Ama bu gündüz davetinizi kokteyl ikramları yerine yemekli bir davete çevirirseniz bu bütçe 40 bin lira olacaktır. Eğer bunu akşam yaparsanız da bu kez ödeyeceğiniz rakamın 70 bin liraya yükselmesi muhtemel.

Kokteyl tarzı düğünler, fiyat olarak en uygunu olduğu gibi rahat ve hızlı organize olunan seçeneklerden biri. En önemli sebeplerinden birisi çiftler için misafirlere oturma planı yapma zorunluluğu yok. Süsleme konusunda klasik yemek masası süslemeleri ve dolayısıyla masraflarından da tasarruf edilebiliyor. Özetle kokteyl, yemekli davete göre maliyette yarı yarıya farkediyor.

CUMA AKŞAMI ALTERNATİFİ

Düğün ve davetlerde doluluk açısından en yoğun gün cumartesi. Pazar ikinci sırada yer alıyor. Eğer davetinizi cuma akşamına yönlendirirseniz hem hafta sonu hem de maliyet avantajı yakalayabilirsiniz

KIŞ VE BAHARDA KATILIM ARTIYOR

Yazın çoğu kişi tatil planı yaptığından düğün ve nikah davetlerine katılamıyor. 250 kişi olarak tutulan salonlara bu yüzden bazen 150 kişi gelebiliyor. Yani misafir garanti sayısı nedeniyle gelemeyenler için ödeme yapılmış oluyor. Bu yüzden yaz düğünleri yerine katılımın yüksek olduğu kış ve bahar dönemi tercih edilebilir.

Bu dönem ayrıca maliyet avantajı da sunuyor. Yazın pek çok düğün ve davet de aynı güne denk geliyor. Kış düğünlerinde şüphesiz kır düğünü ambiyansını, doğanın yeşil tonlarını ve güzelliğini bahar ile yazın olduğu gibi bulamayabilirsiniz ama salon düğünlerinde kış, yaz ambiyansı fark etmeyecektir.