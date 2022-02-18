Elektrik faturasın yüzde 25 indirim! Tarih belli oldu! 1 Mart itibarıyla...

Elektrik faturasıyla ilgili son dakika gelişmesi. Elektrikte ortalama bir kademe miktarı belirlenerek, o kademenin altındaki esnafın faturası yüzde 25 daha indirimli olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tüm dünyada enerji fiyatlarının yüzde 500'ler seviyesinde arttığı bu dönemde yeni bir destek paketini hayata geçirecek.

MESKENDE ZAM ORANI GERİ ÇEKİLECEK

1 Ocak itibarıyla meskenlerde elektrikte kademeli tarifeye geçilmişti. Önce ortalama hane tüketimi 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Daha sonra rakam 210 kilovatsaate çıkarılarak, hanelerde yüzde 11'lik bir indirim yapılmıştı.

1 Şubat itibarıyla ortalama tüketimde tarifeler, alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanmaya başlanmıştı. Yeni düzenleme ile ilk kademede yer alan yaklaşık yüzde 64'lük kesim için enerji birim fiyatı daha da aşağıya çekilecek. Böylece her 3 haneden 2'si daha düşük elektrik faturası ödeyecek.

3 ESNAFTAN İKİSİ KAPSAMDA

Yapılacak düzenlemeyle bakkal, kahvehane, berber, manav, kuaför, tamirci gibi küçük esnafa da kademeli tarife gelecek. Esnafın faturalarını yüzde 25 düşürecek, bir model uygulanacak.

Türkiye'de yine her 3 esnaftan 2'sine denk gelecek şekilde ortalama bir tüketim miktarı belirlenecek. Cemevi, dernek ve vakıflar mesken aboneliğine alınacak. Ortalama olarak 1 kilovatsaatlik tüketimde 1 lira indirim alacak olan bu kesimlerin örneğin 500 kilovatsaatlik ortalama tüketimde faturası 500 lira daha az olacak.

AİLE BAKANLIĞI'NIN DESTEKLERİ ARTIRILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.1 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunurken, destek miktarı verilen hane sayısı bu yıl 4 milyona çıkarılacak. Aynı şekilde doğalgaz yardımından da 4 milyon hane faydalanacak. Elektrikte 2022 için yardımın üst limiti 206 lira olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 lira olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu miktarların da artırılması bekleniyor.

BAKAN DÖNMEZ: GEÇTİĞİMİZ YILDAN DAHA FAZLA DESTEK YAPACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu belirterek, küresel enerji fiyatlarında 10 kat artış olduğunu hatırlattı.

Sadece Türkiye'nin değil, enerjide dışa bağımlı olan bütün ülkelerde benzer sorunlar olduğunu dile getiren Dönmez, Türkiye'nin de vatandaşını fiyat artışından korumak için çeşitli adımlar attığını söyledi. Elektrik ve doğalgazda 2021'de toplamda 100 milyar liralık sübvansiyon yapıldığına dikkati çeken Dönmez, "Bu yılda bundan daha az olmayacak. Öyle ki rakamlar hazinemizin yüklenmiş olduğu bedelin geçtiğimiz yıldan daha fazla olacağını gösteriyor" dedi.

UZMANLAR 210KW SINIRININ SABİT KALMASINI BEKLİYOR

Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, "210 KW eşik sınır belirlenmişti. Şunu anlıyoruz, bugüne kadar bu düzenleme yapıldığından beri Türkiye’de düzenlenmiş faturalardaki toplam bedeller üzerinden yüzde 64 ödeme, 1.37 TL'den gerçekleşmiş. Benim beklentim 210 KW sabit tutulacak ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre 1.37 TL'lik birinci kademe fiyatlar, 2,06'lık ikinci kademe fiyatta bir düzenleme" dedi.

"CEMEVİNE 575 TL GELEN FATURA 288 TL YE DÜŞECEK"

Cemevleri, dernekler ve STK'lar artık ticarethane değil, konut tarifesinden faydalanacak. Peki, bu nasıl bir indirim sağlayacak? Altuğ Karataş, "Cemevi, dernek ya da STK 210 KW'lık fatura ödüyorsa, bugüne kadar 575 TL'ye gelen ticarethanedeki eski faturası 288 TL'ye düşmüş olacak. Yüzde 50 eğer daha yüksek bir fatura ödüyorsa ki özellikle 1000 TL'den hesapladık yani 364 KW harcayıp 1000 TL ödenen fatura ise karma konut fiyatıyla 604 TL'ye düşmüş olacak" diye konuştu.

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİ SİSTEMİNE YÜZDE 30 VERGİ İNDİRİMİ

Cumhurbaşkanı, yenilenebilir enerji kullanımında yüzde 30'luk oranında vergi indirimi ve iş veren desteği sağlanacağı bilgisini paylaştı. Peki, güneş enerjisi paneli evlerde kullanılırsa ne kadar avantaj sağlar ve maliyeti ne kadar? Altuğ Karataş, "5 haneli bir bina olduğunu düşünelim. Kanunda 25 KW'a kadar güneş paneli ile kurulum izni var. Yaklaşık olarak 10-15 KW binada bir elektrik tüketimi ortaya çıkacaktır. Yatırım bugünkü rakamlara göre ortalama 130.000 TL aslında. Daire başına 27.000 TL bir yatırım düşmüş oluyor" yanıtını verdi.

"GÜNEŞ PANELİ 5 YILDA MALİYETİNİ AMORTİ EDİYOR"

Uzmanlar evde kullanılan güneş panellerinin 5 yıl içinde, ticarethanelerde ise yeni teşviklerle 3 yıl içinde kendini amorti ettiğini belirtiyor. Altuğ Karataş, "Ömürlerini 20-25 yıl düşünürsek, artık ondan sonraki 15-20 yıl boyunca bedava elektrik üretmiş olacaksınız" dedi.