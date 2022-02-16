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    EkonomiKDV oranı düşen ürünler 2022! Ette KDV oranı düştü mü, et fiyatları düştü mü?
    HaberlerEkonomi Haberleri KDV oranı düşen ürünler 2022! Ette KDV oranı düştü mü, et fiyatları düştü mü?
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    KDV oranı düşen ürünler 2022! Ette KDV oranı düştü mü, et fiyatları düştü mü?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ardından temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilme kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. KDV’si düşürülen ürünlerin tam listesi paylaşıldı. Peki, KDV oranı düşen ürünler 2022 hangileri, Ette KDV oranı düştü mü?

    16.02.2022 - 14:18 |
    KDV oranı düşen ürünler 2022! Ette KDV oranı düştü mü, et fiyatları düştü mü?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıklamıştı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

    KDV ORANU DÜŞEN ÜRÜNLER

    KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

    Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor. KDV indiriminin gıda fiyatlarına yansıması bekleniyor.

    KDV oranı düşen ürünler 2022 Ette KDV oranı düştü mü, et fiyatları düştü mü

     

     

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