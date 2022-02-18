Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? e devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı!

Doğalgaz desteği başvurusu e devlet üzerinden nasıl yapılır? Doğalgaz desteğinden yararlanacaklar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak. Peki, Doğalgaz desteği kimlere verilecek? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru formu için ne yapılmalı? İşte doğalgaz desteği başvuru e-devlet ekranı…

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

e devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı şu şekildedir:

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ E DEVLET BAŞVURU EKRANI

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Doğalgaz kimlere verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Isınma desteği hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyorlar. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Alt yapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla çalışmaları başlatıp çalışmanın sonuna doğru geldik. Şubat ayının ikinci yarısı başvuruları, mart ayının ikinci yarısından itibaren de ödemeleri yapmaya başlayacağız. Başvuruları diğer sosyal yardım başvuruları gibi e-Devlet üzerinden yapmak mümkün. E-devlet üzerinden yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvurularını yapabilirler. Bunu yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Hizmet Merkezlerine giderek oradan müracaat ettiklerinde oradaki arkadaşlarımız gerekli yönlendirmeleri yapıyorlar” açıklamasında bulundu.

Isınma desteğine dair bilgilendirmelerde bulunan Bakan Yanık, “Hak sahibi olan kişinin PTT Kartına destek ödemesini yatıracağız. Doğrudan doğruya kişinin hesabına yatıracağız. Kişi faturasını götürerek PTT’de bulunan hakkı ile ödemesini geri almış olacak. Burada rakamlarda genel hatları ile ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapacağız. Çünkü Erzurum’da ısınma ihtiyacı ile Ege’de ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita üzerine çalıştılar. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre; hane başına 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlayacağız. İki eşit taksit ile yapacağız bu ödemeleri. Buna göre; Mart ve Ekim ayları. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla hane sayısı bu. Sadece kömür alan hanelere değil yani. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yardım miktarı, ısıl değerlerle oluşturulan endekse göre belirlendi

Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğalgaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğalgaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.



Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.



Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.