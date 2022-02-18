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    EkonomiÜnlü zincir marketten elektrikli araç filosu kararı
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    Ünlü zincir marketten elektrikli araç filosu kararı

    ŞOK Market, 1.000 araçtan oluşan elektrikli teslimat aracı filosu kurma kararı aldı.

    18.02.2022 - 15:30 |
    Ünlü zincir marketten elektrikli araç filosu kararı

    ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, konuyla ilgili olarak, “Elektrikli araç projemizle bir yandan karbon emisyonunu azaltmayı, diğer yandan alım/dağıtım operasyonlarında müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda filomuzda 1.000 araç bulunuyor. Cepte ŞOK Motorlarımızı 81 ilde tüm müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Bu projemizle yaklaşık 1.300 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

     

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