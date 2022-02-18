Türkiye Sigortalar Birliği duyurdu! Sigorta şirketlerinden alacaklı olanlara zaman aşımı uyarısı!

Türkiye Sigortalar Birliği tüm vatandaşlara duyurdu. Sigorta ve emeklilik şirketleri müşterilerini ilgilendiriyor. Müşterilerin alacakları prim ve tazminat tutarları ödemelerinin zaman aşımına uğramaması için internet üzerinden kontrol etmeleri istendi.

Türkiye Sigortalar Birliği zamanaşımına uğrayacak alacaklara ilişkin duyuru yayımlandı. Yapılan duyuru şu şekilde:

"Türkiye Sigorta Birliği Üyesi sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından hak sahiplerine ödenmesi veya iade edilmesi gereken her türlü prim ve tazminat tutarlarından zaman aşımına uğrayanlar, aşağıda unvanları belirtilen kurum ve kuruluşların web adresleri üzerinden 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sorguya hazır tutulacaktır. T.C. kimlik numarası bilinmeyen kişiler için adı, soyadı ve doğum tarihi ile alacağın bulunduğu şirket bazında sorgu yapılabileceği gibi, tüm şirketler nezdinde zaman aşımına uğrayan alacak bilgilerinin toplandığı Güvence Hesabı web sitesi üzerinden de genel sorgu yapılabilmektedir. Zaman aşımına uğramış alacaklarla ilgili olarak, alacağın doğduğu şirkete 15 Haziran 2022 tarihine kadar başvurulmaması halinde bahse konu alacağın Güvence Hesabı'na devredileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN ALACAKLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Sigorta şirketlerinden alacaklı olan hak sahiplerinin Güvence Hesabı adresinden sorgulama yapması gerekiyor. Sorgulama sonucunda alacağınızın çıkması durumunda ilgili sigorta şirketi ile temasa geçilmesi gerekiyor. Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik gereği hak sahiplerince Haziran ayının on beşinci gününe kadar aranmayan paralar Güvence Hesabına aktarılacak. Aktarılan paralar Güvence Hesabı tarafından gelir kaydedilecek.

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