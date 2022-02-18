°
Şehir seçiniz
    BİST2.0321.12EURO15.480.16USD13.660.59ALTIN832.760.43
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiSu faturasıyla ilgili son dakika açıklaması! Yüzde 120 arttı! İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu
    HaberlerEkonomi Haberleri Su faturasıyla ilgili son dakika açıklaması! Yüzde 120 arttı! İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu
    ABONE OL

    Su faturasıyla ilgili son dakika açıklaması! Yüzde 120 arttı! İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu

    Su faturalarıyla ilgili son dakika açıklaması! İstanbulluları ilgilendiriyor. İSKİ Genel Müdürlüğü’nde su faturalarıyla ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sadece son 1 yılda, İstanbul’umuza su temin eden İSKİ kuruluşumuzun maliyetleri yüzde 120 arttı. Kaçınılmaz olarak bu durum üzerine, İSKİ Genel Kurulu’na zam teklifimizi getirdik. Ne dedik? 10 metreküpe kadar kullanıcılara, yani dar gelirlilerde artış yüzde 50 olsun. 11-20 metreküp kullananlar için yüzde 69 olsun. Aşırı su tüketenler için de yüzde 80 artış yapalım. Arkadaşlarım, bu zamma neden ihtiyaç olduğunu da İSKİ’nin tüm gelir ve gider kalemleri ile AK Parti Grup Başkanvekiline anlattı” açıklamasında bulundu.

    18.02.2022 - 13:59 | | İHA
    Su faturasıyla ilgili son dakika açıklaması! Yüzde 120 arttı! İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu

    Su faturalarıyla ilgili flaş açıklama! İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem artan su faturalarıyla ilgili hem de gündeme dair İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “İSKİ, İstanbul’un en hayati kurumlarından biridir” dedi.

    İSKİ Genel Müdürlüğü’nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sadece son 1 yılda, İstanbul’umuza su temin eden İSKİ kuruluşumuzun maliyetleri yüzde 120 arttı. Kaçınılmaz olarak bu durum üzerine, İSKİ Genel Kurulu’na zam teklifimizi getirdik. Ne dedik? 10 metreküpe kadar kullanıcılara, yani dar gelirlilerde artış yüzde 50 olsun. 11-20 metreküp kullananlar için yüzde 69 olsun. Aşırı su tüketenler için de yüzde 80 artış yapalım. Arkadaşlarım, bu zamma neden ihtiyaç olduğunu da İSKİ’nin tüm gelir ve gider kalemleri ile AK Parti Grup Başkanvekiline anlattı” açıklamasında bulundu.

    Su faturasıyla ilgili son dakika açıklaması Yüzde 120 arttı İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu

    “İSKİ, İstanbul’un en hayati kurumlarından biri”

    İSKİ’nin öneminden bahseden İmamoğlu, “İSKİ, İstanbul’da yaşanan ve kentimize hiç yakışmayan sel baskınlarına, yaptığı milyarlarca liralık yatırımlarla son verdi. İstanbul’da, bizden önce, onlarca insanımız maalesef sel baskınlarında hayatını kaybetti. Millet, canını kurtarmak için Üsküdar’ın merkezinden yüzerek kaçıyordu. Bakın; geçtiğimiz günlerde, İstanbul’a 1 yılda yağan yağmurun 10’da 1’i sadece bir günde yağdı. Hiç sel baskını gördünüz mü? İşte İSKİ, bu yüzden İstanbul’un en hayati kurumlarından biridir. İSKİ maliyetinin altında su temini yapamaz” ifadelerine yer verdi.

    Su faturasıyla ilgili son dakika açıklaması Yüzde 120 arttı İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu

    Su faturalarında indirim için harekete geçildi! Peş peşe açıklamalar geliyor...
    İlgili Haber
    Su faturalarında indirim için harekete geçildi! Peş peşe açıklamalar geliyor...

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Dönmez'den elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalar!

    Bakan Dönmez'den elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalar!

    Metaverse ve gayrimenkul zirvesi geliyor!

    Metaverse ve gayrimenkul zirvesi geliyor!

    'AK Parti'nin 20 yılda en önemli 3 icraatı vesayetle mücadele, demokratik reform ve özgüven inşasıdır'

    'AK Parti'nin 20 yılda en önemli 3 icraatı vesayetle mücadele, demokratik reform ve özgüven inşasıdır'

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Dönmez'den elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalar!

    Bakan Dönmez'den elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalar!

    Sıradaki Haber
    Donbass'ta uyarı sirenleri çalmaya başladı!

    Donbass'ta uyarı sirenleri çalmaya başladı!

    Sıradaki Haber
    18 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu!

    18 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu!

    Sıradaki Haber
    SEGEM aktüerlik sınavları ilanı yayınlandı! İşte SEGEM sınav tarihleri!

    SEGEM aktüerlik sınavları ilanı yayınlandı! İşte SEGEM sınav tarihleri!

    Sıradaki Haber