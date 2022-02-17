Su faturalarında indirim için harekete geçildi! Peş peşe açıklamalar geliyor...

Su faturalarında indirim için açıklamalar peş peşe geliyor. Gıdada yapılan yüzde 7'lik KDV indiriminin ardından su faturaları için de adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşması sırasında AK Partili belediyelere su faturalarında indirim talimatı vererek şunları söyledi:



"Bu vesile ile tüm partili belediyelere, bir kısmının geçtiğimiz günlerde başlattığı bir uygulamayı süratle yaygınlaştırmaları çağrısında bulunmak istiyorum. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar, bunun da üzerinde bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Şimdi ben buradan diyorum ki Türkiye, AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı su parasında aydınlatacağız. Bu adımı da hemen süratle nasıl Kocaeli, Sakarya Belediyelerimiz bu adımları attıysa şu anda bugünden itibaren de süratte hemen tüm belediyelerimiz irili ufaklı inşallah bu adımı atmak suretiyle ana muhalefete, yavrularına, hepsine buradan sinyali veriyoruz” diye konuştu.

BAHÇELİ DE TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli de talimatı verdi. MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Bahçeli’nin MHP’li belediye başkanlarına ‘su fiyatlarında indirim yapılması’ hususundaki talimatlarıyla ilgili MHP'li 229 belediye başkanına mesaj gönderdi.

Durmaz’ın belediye başkanlarına mesajı şöyle: “Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

*Türkiye'de toplam 1355 belediye bulunuyor. Bunların 742'si AK Parti, 229'u ise MHP'li isimler tarafından yönetiliyor. AK Parti 15 büyükşehir 24 il, MHP'nin ise 1 büyükşehir 10 ilde belediyesi var.

KDV ORANINI YÜZDE 1'E İNDİREN İLLER

KÜTAHYA: Kütahya Belediyesi, içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden; su ücretlerindeki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülerek yüzde 7 oranında indirim yapıldı. Kütahya Belediyesi tarafından uygulamaya 15 Şubat 2022 tarihinde geçilmiş olup 0-30 metreküp arası mesken tarifesindeki 1 metreküp su ücreti KDV dahil 2,33 TL’ye düşürülmüştür" denildi.

KOCAELİ: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Başkan Büyükakın’ın talimatıyla 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarında Katma Değer Vergisi’ni (KDV) yüzde 1’e indirmişti. 14 Şubat’tan geçerli olmak üzere mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulanmaya başlamıştı.

MARDİN: Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, içme suyu fiyatlarındaki Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yüzde 1’e indirdiğini söyledi. Vali Demirtaş, yapılması planlanan ve yapımı devam projelerin haftalık olarak değerlendirildiği toplantıda Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini belirtti.

BİNGÖL: Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı. Başkan Arıkan yaptığı açıklamasında, enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar doğrultusunda yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Başkan Arıkan, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı karar ile içme suyu tüketim bedeli üzerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1’e indiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

NİĞDE: Niğde Belediyesi su faturalarındaki yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdi. Vergi indirimi uygulamasına dair karara yönelik bir açıklama yapan Başkan Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak halkımızın temel ihtiyaç kalemlerinden birisi olan su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Ekonomik anlamda vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Niğde Belediyesi olarak her alanda üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Şehrimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

KONYA: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın su tarifelerinde indirim yapılması talimatı üzerine yüzde 7 KDV indirimine ilave olarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde su tarifelerinde yüzde 7 daha indirim kararı aldıklarını söyledi. Başkan Altay, böylece Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla su fiyatlarında yüzde 14’lük indirim yaptıklarını ifade etti.

ADIYAMAN: Adıyaman Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi kararını içme suyu için kullanarak, su tüketim bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşürdü. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda malzemelerinde uygulanması talimatını verdiği KDV indirimi kararını içme suyuna uygulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayretine destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Yapılacak olan indirim ile birlikte su tüketim bedelinde 8 olan KDV oranı bundan sonra yüzde 1 olarak hesaplanacak.

ORDU: Ordu Büyükşehir Belediyesi, su tüketim bedelinde uygulanacak olan KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdü. Konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Enflasyon Tedbirleri" kapsamında su tüketim bedelinde uygulanacak olan KDV oranını ilimizde yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdük. Hayırlı olsun” sözlerine yer verdi.

BAYBURT: Bayburt Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi kararını içme suyu için kullanarak, su tüketim bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşürdü. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, alınan kararın hayırlı olmasını temenni ederek, her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

ANKARA: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV oranlarında yapılan düzenlemenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ, sosyal medya hesaplarından 14 Şubat tarihinde sistemsel düzenlemeler yapılacağından zorunlu haller dışında kartlı su sayacı bakiye yükleme işlemi yapılmamasını bildirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Belediyeler KDV oranında indirim yapsın’ açıklamasında bulunurken, ASKİ’nin su faturalarındaki KDV oranı 15 Şubat tarihinden itibaren KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanıyor. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sevgili hemşehrilerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak su satış tarifemizde yüzde 8 olan KDV oranı 15 Şubat 2022 tarihinden bu yana yüzde 1 olarak kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.