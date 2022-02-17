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    Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tek tek duyurdu! Flaş karar...

    Kamu bankaları harekete geçti. Resmen açıklandı. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank toplamda 48,6 milyar liralık sermaye artırımı gerçekleştireceklerini kamuoyu ile paylaştı.

    17.02.2022 - 10:33 |
    Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tek tek duyurdu! Flaş karar...

    Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank art arda açıkladı. Kamu bankaları sermaye artırımına gidiyor. TVF,  üç kamu bankasının toplam 48,6 milyar liralık sermaye artırımı sürecinde rol alacak.

    ZİRAAT BANKASI'NIN SERMAYESİ 34.9 MİLYAR LİRA 

    Ziraat Bankası'nın dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan finansal sonuçları kapsamında verilen bilgiye göre, bankanın halihazırda 13,1 milyar lira düzeyinde bulunan sermayesi 34,9 milyar liraya yükseltilecek.

    Söz konusu 21,8 milyar liralık sermaye artırımının tamamı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ tarafından nakden ödenecek şekilde gerçekleştirilecek. İşlem sonucunda TVF, bankanın tek hissedarı konumunda kalmaya devam edecek.

    HALKBANK KAP'A BİLDİRDİ! 13.4 MİLYAR LİRA 

    Halkbank'ın 9 Şubat'ta tahsisli sermaye artırımına ilişkin KAP'ta yayımlanan açıklamasına göre, bankanın toplam 2 milyar 473,8 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi, toplam satış hasılatı 13,4 milyar lira olacak şekilde artırılacak.

    Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamını, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Halkbank hissedarlarından TVF'ye gerçekleştirilecek.

    İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla Halkbank tarafından kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacak.

    VAKIFBANK'TAN SERMAYE ARTIRIM AÇIKLAMASI

    VakıfBank'ın tahsisli ve nakdi sermaye artırımına ilişkin 9 Şubat'ta KAP'ta yayımlanan açıklamasına göre ise, bankanın 3 milyar 905,6 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi toplamda 13,4 milyar lira artırılacak. Söz konusu sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların tamamı TVF'ye geçecek.

    Elde edilecek fon, bankanın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansal gücünün daha da artırılması, uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanması amacıyla kullanılacak.

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