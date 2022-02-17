Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın bir anda yükseldi! Altın 8 ayın zirvesine yerleşti! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma belirsizlikleri devam ederken ABD tarafından, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği açıklaması geldi. Rusya'nın açıklamalarına güvenmeyen AB ve ABD, saldırı olması halinde işgalin kısa sürede tamamlanabileceği üzerinde duruyor. Ukrayna'nın mevcut askeri ve teçhizat gücüyle sadece savunma yapabilecek durumda olması nedeniyle de altın gerilim yaşıyor.

FED'İN FAİZ KARARI DA ÖNEMLİ

ABD Merkez Bankası Fed'in Mart ayında faiz artırımına gidecek olması altını düşürecek bir etken olurken savaş çanlarının çalması bu durumu ertelemiş halde. Fed'in faizi artırarak enflasyonu dizginleme politikası reel faizin altında oluşacak faiz artırımı ile pek mümkün görülmüyor. Bu nedenle altının faiz artırımını şimdiden fiyatladığı iddia ediliyor.

ENFLASYON BÜYÜK SORUN

Tüm ülkeler enflasyon sorunuyla karşılaşmaya devam ediyor. Başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere neredeyse sıfıra yakın olan enflasyonlar çift haneye koşmaya başladı. Enflasyonist ortamlarda ise altına olan talep artış yaşıyor.

ONS ALTIN BÜYÜK İVME KAZANDI

Ons altın fiyatları 1850 dolar desteğinden güç bularak 1876 dolara kadar sıçrama gerçekleştirdi. Güne 1872 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1867 dolar, en yüksek de 1876 doları gördü. Saat 07:41 itibarıyla 1875 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA PRİMLİ

Gram Altın fiyatları da ons altına paralel olarak yükseliş hareketi gösteriyor. Güne 818 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 816 lira, en yüksek de 820 lira seviyesini gördü. Saat 07:41 itibarıyla gram altın 820.2 liradan alıcı buluyor.

Son dönemde altın, dolar ve bitcoin'le ilgili isabetli yorumlarıyla herkesin dikkatini çeken ünlü Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kez Mart ve Nisan ayını işaret etti. "Herkes görecek" diyen Memiş adı geçen aylarda birçok şeyin değişeceğinin altını çizerken çok önemli uyarılarda bulundu.

İşte İslam Memiş'in Mart ya da Nisan ayında gerçekleşeceğini söylediği o flaş gelişmeler:

"Vergisiz veya daha akıllıca diye sosyal medya üzerinden vergisiz satış yapanlar, şimdiden vergi mükellefi olmak için hazırlığını yapmalı. Mart veya Nisan’da yeni düzenleme gelebilir. Hazırlıklı olun diye söylüyorum.

Bankalara kafa tutan ”Müşteri benim, kralları ben koyarım” diyen kendilerini kral ilan eden internet satış siteleri için de bankaların gücünü görecek."

"Kurye esnaflığı, sanal bankacılığa özenen, müşteriyi istediği gibi kullanan ya da para trafiğinde cambazlık yapanlar; O iş sizi aşar!

Dünyada kural koyucular şirketlere sadece “tüketimi artır, sanallaştır, tüketimde hızlan, düşündürme fırsatı vermeden harcat” görevi verdi. Onlar da paraya müdahale ederek hadlerini aştı.

Sistem “para kontrolü ben de” diyor. Onlar da anlamadı. Mart ve Nisan’da 'Anlatacaklar' Sistemin içinde sorun çıkaranlar ayıklanır ve sermaye el değiştirir. Mart ve Nisan’da dünya genelinde sermayenin el değiştirdiğini göreceğiz. Buna insanlar “şirketler batıyor” diyecek. Batma yok, ayıklama var. Favorim Elon Musk. İlginç gelebilir. Bana gelmeyecek."

"Türkiye’de de patırtı olacak ama alışacaklar. Çünkü sermaye kontrolü başka bir şey. Ben şu kadar istihdam, şu kadar vergi, şu kadar sermaye vs” lafları olur ama geç. Ulus devletlerin ortak kararını görecekler. Bankaya kafa tutanlar o bankanın sahiplerini unutmuşlar demek ki.

Bunu neden mi anlattım? Mart ve Nisan’da dünyada ticaret ve yasalar yeniden şekillenecek. Farklı manşet ve iflas olarak anlatacaklar.

İnsanlar dünyada kriz başladı diyecek.

Siz büyük fotoğrafın haberini önceden bilin.

Hatırlatırım zamanı geldiğinde."

HÜKÜMET MADDE MADDE AÇIKLADI

Öte yandan hükümet yastık altı altınları ekonomiye kazandırmak için harekete geçti. Yeni ekonomi paketi kapsamında 20 Aralık 2021’de devreye alınan ‘Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı’nın ardından paketin bir diğer maddesi olarak altın için de Türk Lirası (TL) mevduata dönüşümün desteklenmesi uygulaması sisteme dahil edilmişti. Türkiye’de yaklaşık 300 milyar dolar değerinde 5 bin ton altının yastıkaltında bulunduğu belirtiliyor. Yeni düzenlemeyle yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemin nasıl çalışacağını 10 soruda yanıtladı.

1- Altınlar nasıl teslim edilecek?

Vatandaşlar fiziki altınını (ziynet, meskuk altınları, işlenmiş ve hurda) rafineriler tarafından oluşturulan kuyumcu ağları üzerinden banka hesaplarına aktarabilecek. Ayrıca banka şubeleri kanalıyla da fiziki altın teslim edilebilecek.

2-Değerleme nasıl yapılacak?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen milyem değerleri kullanılacak. Vatandaşlar, bu asgari değerler üzerinde kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcularda işlemlerini yapabilecek. Kuyumcular, rafineriler ve bankalar arasında kurulacak teyit mekanizması çerçevesinde vatandaş işlemini yapıp kuyumcuyu terk etmeden önce hesabına ne kadar altın veya TL aktarıldığına ilişkin bilgi alacak.







3-Teslim edilen altınlar sistemde nasıl değerlendirilecek?

Sisteme girildiğinde şu hesap türleri tercih edilebilecek: Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı. Vatandaşın elde edeceği getiri; sistem dahilinde seçmiş olduğu yatırım aracı ve bankaya bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek.

4-Yatırılan altın fiziki olarak geri alınabilecek mi?

Teslim edilen altınlar istendiği zaman fiziki altın ya da TL olarak geri alınabilecek. Fiziki altın 24 ayar gram/külçe veya çeyrek/meskuk (Darphane altını) şeklinde olacak.



5-Altın teslimi için banka hesabı olması gerekiyor mu?

Evet. Fiziki altınların anlaşmalı kuyumcular ve bankalara tesliminden sonra vatandaşın banka hesabına havale yapılıyor. Altının fiziken değerlemesi yapılıp bankaya aktarıldıktan sonra ise hak edeceği getiriler aktif hale geliyor.

6-Uygulama ne zaman başlayacak?

Halihazırda fiziki altınların tesliminde anlaşmalı kuyumcu noktaları bulunuyor. Mevcut kuyumcu noktalarından fiziki altın teslimi yapılarak vatandaşların şu an için bankalarda bulunan altın hesaplarına aktarım yapılıyor. 1 Mart’tan itibaren ise 81 ilde en az bir tane olmak üzere, 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacak. Altın teslim noktası olarak akredite (anlaşmalı) kuyumcu sayısı yılsonuna kadar 10 bine çıkarılacak. Ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan Çeyrek Hesabı 1 Mart’tan itibaren açılabilecek. Fiziki teslime ilişkin herhangi bir süre sınırı yok.

7-Sisteme dahil olan kuyumcular için herhangi bir kriter belirlendi mi?

Kuyumcular için herhangi bir kriter belirlenmemekle birlikte Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuyum işletmesi olması ve dahil oldukları rafineri tarafından sağlanan teyit sistemini kurmuş bulunmaları gerekiyor.

8-Her banka ve tüm şubeleri sisteme dahil olacak mı?

Rafineriler ile bankalar arasında anlaşma yapılması gerekiyor. Bu anlaşmayı yapan her banka sisteme dahil olacak. Yetkili banka ve kuyumcu bilgileri daha sonra paylaşılacak.

9-Yararlanıcı yastıkaltı altınını bankada TL mevduata dönüştürdükten sonra vadesinden önce parasını çekerse ne olacak?

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanacak. Diğer hesap türlerinde ise altın mevduatı ve katılım hesabı kabul eden bankaların o hesaplarla ilgili düzenlemeleri esas oluşturacak.

10-Yastıkaltındaki altın sisteme girdiğinde kişiye ne kadar kazanç sağlayacak?

Hazine tarafından yayımlanan örneklere göre; 800 liradan 100 gram altınını sisteme dahil eden bir vatandaş, 3 ay vadede asgari yüzde 3.51 faiz/kâr payı alacak. Altın fiyatlarının aynı kalması veya düşmesi durumunda vatandaşın 80 bin liralık birikimi, 3 ayın sonunda 82 bin 808 lira olacak.Örneğin gram fiyatı 750 liraya düşse bile 2 bin 808 lira kazanç sağlanacak. Altın fiyatının 800 liradan 850 liraya çıkması durumunda artış, faiz getirisinden fazla olduğundan 5 bin lira yansıtılacak. Böylece vatandaş altın ile hem değer koruması hem de risksiz ekstra bir kazanç sağlamış olacak.