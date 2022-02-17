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    Ekonomi10 bin lira sınırı geldi! Vergi ödemeyecekler...
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    10 bin lira sınırı geldi! Vergi ödemeyecekler...

    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenleme. Vergi muafiyeti için esnafa kira şartı geldi. Gelir vergisi istisnasından yararlanan esnaf ve zanaatkarlar için detay düzenlemeler belli oldu. Vergi muafiyetinden yararlanmak için işyeri yıllık kirasının 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin, diğer yerlerde 10 bin lirayı aşmaması gerekecek.

    17.02.2022 - 09:08 |
    10 bin lira sınırı geldi! Vergi ödemeyecekler...

     Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir vergisinden muaf tutulan ve daha çok küçük esnafı kapsayan basit usül mükellefleri için rehber hazırladı. Buna göre, vergi muafiyetinden yararlanmak için işyeri yıllık kirasının 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin, diğer yerlerde 10 bin lirayı aşmaması gerekecek. Reklamcılar, kuyumcular, emlak alıp satanlar basit usül gelir vergisi istisnasından yararlanamazken, tarım işçilerini komisyon karşılığı işe yerleştiren dayıbaşları ise gelir vergisinden muaf tutulacak.

    Dükkan kendi üzerine olanlar için, hesaplamada emsal kira bedeli esas alınacak. Ticari, zirai ya da mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir vergisi mükellefi olmaması gereken muafiyet sahiplerinin, kazançlar konusunda da bazı limitleri sağlaması istenecek. 2022 için, yıllık alımları 200 bin lirayı, yıllık satışları 320 bin lirayı geçenler vergi muafiyetinden faydalanamayacak. Milli Piyango ve tekel bayilerinde muafiyet için yıllık satış tutarı 400 bin liraya çıkabilecek. Vergi istisnası, 2021'de elde edilen gelirleri de kapsayacak.

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